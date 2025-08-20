Faðir sem grunaður er um að hafa brotið kynferðislega á dóttur sinni og notað til þess síma sinn vill ekki heimila lögreglu aðgang að síma sínum og tölvu við rannsókn málsins. Hann segir að þar sé að finna viðkvæm gögn sem tengist tilteknum stjórnmálaflokki.
Þetta kemur fram í úrskurði Landsréttar sem felldi úr gildi úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur sem hafði fallist á kröfu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu til að rannsaka innihald símans og tölvunnar.
Það var þann 23. maí síðastliðinn sem lögreglu barst tilkynning frá bráðamóttöku Landspítalans um að starfsmaður á bakvakt Barnaverndar væri þar stödd með stúlku og móður hennar. Starfsmaðurinn upplýsti að stúlkan hefði greint frá því fyrr um daginn í skólanum að faðir hennar meiddi hana stundum á kynfærasvæðinu og stingi einhverju inn í kynfæri hennar. Það meiddi hana stundum það mikið að það blæddi úr kynfærum hennar.
Faðirinn var handtekinn samdægurs á heimili sínu. Hann neitaði sök við skýrslutöku hjá lögreglu. Við handtöku var faðirinn með Asus fartölvu og Samsung farsíma á sér sem lögregla lagði hald á. Faðirinn heimilaði ekki afritun þeirra og neitaði að gefa upp PIN-númer tækjanna.
Lögregla krafðist þess fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur þann 13. ágúst að fá að rannsaka símann og tölvuna. Verjandi föðurins mótmælti kröfunni, sagði ekki fyrir hendi rökstuddan grun um og útskýrði að faðirinn vildi ekki veita aðgang að tækjunum því í þeim kunni að vera viðkvæm gögn tengd tilteknum stjórnmálaflokki.
Héraðsdómur féllst á að kominn væri fram rökstuddur grunur um að faðirinn hefði brotið kynferðislega gegn dóttur sinni og að umrædd gögn kunni að varpa frekara ljósi á meint brot. Rannsóknarhagsmunir væru augljósir og þeir vægju þyngra en réttur föðurins til friðhelgi einkalífs.
Var lögreglu því veittur aðgangur að tækjunum og heimild til að rannsaka og afrita gögn símans og fartölvunnar sem og þau gögn sem kunna að vera geymd á skýi eða öðrum geymslum á veraldarvefnum.
Verjandi föðurins kærði úrskurðinn til Landsréttar sem leit málið öðrum augum. Vísaði Landsréttur til þess að bæði móðir og faðir barnsins hefðu í skýrslutökum vísað til þess að vegna útferðar hafi þau þrifið og þurrkað kynfærasvæði dóttur sinnar með blautþurrkum. Hún hafi ekki verið sátt við það.
Þá hafi verið tekin skýrsla af stúlkunni í Barnahúsi og framkvæmd á henni læknisskoðun. Hún hafi ekki lýst broti föður og ekkert óeðlilegt sést í læknisskoðun. Þá hafi lögregla ekki útskýrt hvernig tölvan og síminn tengist hinu ætlaða broti föðurins og hvaða upplýsingar megi ætla að fáist sem geti hjálpað við rannsókn málsins.
Í því samhengi er vísað til skýrslu lögreglu frá 5. ágúst þar sem sagt er að nauðsynlegt sé að rannsaka raftækin með tilliti til þess „hvort eitthvað finnist í þeim sem við kemur rannsókn þessa máls“ eða „hvort raftækin innihaldi barnaníðsefni“. Landsréttur bendir á að slík brot séu ekki til rannsóknar í málinu.
Að því sögðu hafnaði Landsréttur beiðni lögreglu sem að óbreyttu getur ekki skoðað síma og tölvu föðurins.
