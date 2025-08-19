Jarðskjálfti sem fannst á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi varð í Brennisteinsfjöllum sem er virkt jarðskjálftasvæði. Í Krýsuvík hafa mælst breytingar á landrisi og sigi. Svæðið hefur áður sýnt slíkar sveiflur, en núna virðist aflögunin hraðari en áður.
Jarðskjálftinn varð laust eftir klukkan 18 í gær og var um 3,2 að stærð.
Í tilkynningu Veðurstofunnar segir að síðan umbrotin hófust á Reykjanesskaga árið 2020 hafi orðið vart við aukna jarðskjálftavirkni á þessu svæði, og það sé til marks um aukna söfnun spennu í jarðskorpunni.
„Hafa ber í huga að sterkir jarðskjálftar verða endurtekið á þessu svæði, en þó með löngu millibili, og alls óvíst hvenær þeir verða næst. Síðast urðu þeir M6,4 árið 1929 og M6,1 árið 1968.“
„Þó nokkur skjálftavirkni hefur verið vestur af Kleifarvatni. Krýsuvík og nærliggjandi svæði eru einnig sögulega þekkt fyrir jarðskjálftavirkni en virknin síðustu misseri tengist einkum gikkskjálftum vegna innskotanna undir Fagradalsfjalli og Sundhnúk.“
„Sérfræðingar fylgjast grannt með ástandinu. Gögn eru metin daglega og niðurstöðum miðlað áfram eftir þörfum.“
Kvikusöfnun haldi einnig áfram við Svartsengi og sé nú búin að ná svipuðum hraða og fyrir síðasta gos. Engin skjálftavirkni hafi verið á því svæði frá síðasta gosi.
Nánar á vef Veðurstofunnar.