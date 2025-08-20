Innlent

Kjósa um sam­einingu Skorra­dals­hrepps og Borgar­byggðar í septem­ber

Lovísa Arnardóttir skrifar
Haldinn verður íbúafundur í Borgarnesi þann 27. ágúst um sameininguna.
Haldinn verður íbúafundur í Borgarnesi þann 27. ágúst um sameininguna. Vísir/Vilhelm

Allir íbúar Borgarbyggðar og Skorradalshrepps sem hafa náð 16 ára aldri þann 20. september munu geta greitt atkvæðu um sameiningu sveitarfélaganna í íbúakosningu sem fer fram á tímabilinu 5. til 20. september næstkomandi. Formlegar viðræður um sameiningu hófust í fyrra. 

Sveitarstjórnir sveitarfélaganna tveggja hafa samþykkt að efna til íbúakosningu um sameiningu Skorradalshrepps og Borgarbyggðar samkvæmt 119. grein Sveitarstjórnarlaga á tímabilinu 5. til 20. september næstkomandi. Í tilkynningu segir að niðurstaða samstarfsnefndar sveitarfélaganna sé að sameining muni hafa fleiri kosti en ókosti í för með sér. Sameiningu fylgi tækifæri sem annars stæðu sveitarfélögunum ekki til boða.

Miðvikudaginn 27. ágúst kl. 20:00 verður haldinn íbúafundur í Hjálmakletti í Borgarnesi, þar sem farið verður yfir álit samstarfsnefndar, forsendur þess og fyrirkomulag íbúakosninganna.

16 ára og eldri kjósa

Í tilkynningu kemur jafnframt fram að sveitarstjórn Borgarbyggðar og hreppsnefnd Skorradalshrepps hafi samþykkt tillögu samstarfsnefndar um að kosningaaldur skuli miðast við 16 ár. Íbúar sveitarfélaganna tveggja sem náð hafa 16 ára aldri þann 20. september fá því að kjósa um sameiningartillöguna.

Rétt til þátttöku í íbúakosningu eiga:

  • íslenskir, danskir, finnskir, sænskir eða norskir ríkisborgarar sem náð hafa 16 ára aldri á lokadegi atkvæðagreiðslu og eiga skráð lögheimili í því sveitarfélagi þar sem íbúakosning fer fram á hádegi 22 dögum áður en atkvæðagreiðsla hefst.
  • erlendir ríkisborgarar, sem hafa átt skráð lögheimili hér á landi í þrjú ár samfellt fyrir lokadag atkvæðagreiðslu, og fullnægi að öðru leyti skilyrðum fyrsta töluliðar.

Samkvæmt tilkynningu verður Skorradalshreppur ein kjördeild en Borgarbyggð verður skipt í fjórar kjördeildir, þær hinar sömu og í Alþingiskosningum og forsetakosningum. Kjósendur geta séð hvort og hvar þeir geta kosið á vef þjóðskrár: https://www.skra.is/folk/kjorskra-og-kosningar/hvar-a-eg-ad-kjosa/

Opnunartími kjörstaða verður eftirfarandi:

Borgarbyggð:

Skrifstofa Borgarbyggðar – allar kjördeildir

 5. september 10:00-14:00

8.-12. september kl. 12:00-14:00

15.-19. september kl. 12:00-14:00

Félagsheimilið Lindartunga - Lindartungukjördeild

18. september kl. 18:00-20:00

Grunnskólinn á Kleppjárnsreykjum - Kleppjárnsreykjakjördeild

 18. september kl. 16:00-20:00

Félagsheimilið Þinghamar, Varmalandi -Þinghamarskjördeild

 18. september kl. 16:00-20:00

Hjálmaklettur, Borgarnesi - allar kjördeildir

20. september kl. 10:00-18:00

Skorradalshreppur:

Laugarbúð

 5. september 10:00-14:00

8., 10., 15. og 18. september kl. 16:00 til 18:00.

20. september kl. 10:00-18:00.

Þeir sem ekki geta mætt á kjörstað geta kosið í póstkosningu. Hægt er að óska eftir kjörgögnum í pósti eða í tölvupósti með því að senda beiðni á netfangið postkosning@borgfirdingar.is. Í beiðni skal koma fram nafn, kennitala og heimilisfang kjósanda. Atkvæði í póstkosningu skal hafa borist kjörstjórn fyrir lokun kjörstaða kl. 18 þann 20. september.

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni borgfirdingar.is.

