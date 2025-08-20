Einnar mínútu þögn verður á Arnarhóli á Menningarnótt í ár til minningar um Bryndísi Klöru Birgisdóttur. Þetta kom fram á blaðamannfundi vegna hátíðarinnar á Ingólfstorgi í morgun. Þar var farið yfir dagskrá hátíðarinnar, lokanir í miðborginni og aðgengis- og öryggismál.
Landsmönnum er enn í fersku minni hnífsstunguárás á Bryndísi Klöru við Skúlagötu á Menningarnótt í fyrra. Hún lést af sárum sínum nokkrum dögum síðar.
Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri fór yfir framkvæmd og áherslur hátíðarinnar í ár. Þá tók Jói Pé lagið.
Menningarnótt er ein vinsælasta hátíð Reykjavíkurborgar þar sem boðið er upp á fjölbreytta skemmtidagskrá fyrir alla fjölskylduna. Rekstraraðilar, íbúar og listafólk bjóða upp á viðburði vítt og breitt í miðborginni.
„Á Menningarnótt er ávallt lögð sérstök áhersla á að fjölskyldan njóti samveru, komi saman í bæinn og fari heim saman.Gestir Menningarnætur eru hvattir til að koma í bæinn á hjóli eða gangandi eða taka skutlur frítt frá bílastæðum við Borgartún og í Laugardal,“ segir í tilkynningu.
Hjólabrettakappar sýndu flott tilþrif í aðdraganda fundarins sem sjá má brot af hér að neðan.