Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins slökkti í eldi sem kviknaði í íbúð í fjölbýlishúsi í Vesturbergi í Breiðholti í morgun. Allt tiltækt slökkvilið var kallað út þegar útlit var fyrir að eldurinn væri meiri en hann reyndist svo vera.
Útkallið barst nú á milli klukkan átta og níu í morgun. Slökkvibílar af öllum stöðvum voru í fyrstu kallaðir út en á endanum sinnti ein stöð verkefninu, að sögn varðstjóra hjá slökkviliðinu.
Hann hafði ekki upplýsingar um í hverju kviknaði en sagði að eldurinn hefði verið bundinn við eina íbúð í fjölbýlishúsi. Ekki sé talið að neinn hafi verið í hættu vegna eldsins. Slökkviliðsmenn ynnu nú að því að reykræsta eftir að eldurinn var slökktur.