Þrír karlmenn hafa verið dæmdir til fangelsisvistar fyrir innflutning á kókaínbasa, sem samsvarar um einu kílói kókaíns. Einn til þrettán mánaða vistar og hinir tveir til tíu mánaða. Þeir síðarnefndu voru svokölluð burðardýr í málinu.
Þetta segir í dómi Héraðsdóms Reykjaness, sem kveðinn var upp í dag. Þar segir að mennirnir hafi verið ákærðir fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot með því að hafa í byrjun maí staðið að innflutningi á samtals 1.380 millilítrum af kókaínbasa, með styrkleika um og yfir fimmtíu prósent.
Einn þeirra hafi fengið hina tvo til þess að flytja efnin hingað til lands gegn greiðslu og þeir hafi gert það sem farþegar í flugi frá Alicante á Spáni.
Í gæsluvarðhaldsúrskurði yfir öðru burðardýrinu kom fram að það hefði sagst hafa fallist á að flytja efnin til landsins fyrir greiðslu upp á ríflega átta hundruð þúsund krónur.
Við þingfestingu hafi allir þrír játað brot sín greiðlega og samþykkt upptökukröfur ákæruvaldsins, sem hafi náð yfir allan kókaínbasann og þrjá farsíma.
Við ákvörðun refsingar hafi verið litið til þess að hvorki hafi nokkuð bent til þess að efnin hafi verið í eigu mannanna tveggja sem fluttu þau til landsins né að þeir hefðu komið að skipulagningu innflutningsins. Þá hafi þeir upplýst um aðild þriðja mannsins að málinu.
Sem áður segir var sá dæmdur til þrettán mánaða fangelsisvistar en hinir tveir tíu mánaða. Þá voru þeir dæmdir til greiðslu alls sakarkostnaðar, 6,5 milljóna króna.
