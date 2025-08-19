Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur farið í tvær húsleitir með aðstoð sérsveitar í dag vegna rannsóknar sinnar á þjófnaði úr hraðbanka í Mosfellsbæ í nótt. Samkvæmt heimildum fréttastofu býr Stefán Blackburn, þekktur brotamaður, á öðru heimilinu sem lögreglan heimsótti í dag.
Stefán var ekki heima þegar lögreglan kom því hann er í haldi vegna rannsóknar lögreglu á manndrápi, frelsissviptingu, ráni og fjárkúgun manns í Gufunesi í mars síðastliðnum. Maðurinn sem varð fyrir árásinni fannst illa haldinn í Gufunesi morguninn eftir og lést skömmu síðar. Stefán er einn fimm ákærðra í málinu en aðalmeðferð er síðar í þessum mánuði.
Enn hefur enginn verið handtekinn vegna þjófnaðarins en almenningur hefur að sögn aðalvarðstjóra verið duglegt að senda inn ábendingar.
„Þetta er í tengslum við rannsókn á máli. Við erum að leita að vísbendingum,“ segir Grétar Stefánsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni í Vínlandsleið um aðgerðir lögreglunnar og sérsveitar í Mosfellsbæ síðdegis í dag.
Hann segir sérsveitina hafa verið með til aðstoðar, það hafi ekki verið sérstök ástæða fyrir því. Grétar segir lögreglu fylgja ábendingum. Eins og fram kom í morgun var milljónum stolið þegar þjófarnir óku gröfu á hraðbankann og tóku hann úr hraðbankaútibúi Íslandsbanka í Þverholti í Mosfellsbæ.
Svo virðist sem gröfunni hafi verið ekið í gegnum bæinn frá framkvæmdasvæðinu við Blikastaðaland að hraðbankanum í Þverholti. Grétar segir eitthvað myndefni til af því og það séu vísbendingar um það hverjir hafi verið að verki.
„Við fengum ábendingar og erum að fylgja þeim. Fólk hefur verið duglegt að láta vita ef það var vart við ferðir í nótt og við erum þakklát fyrir það.“
Uppfært klukkan 14:54
Samkvæmt heimildum fréttastofu fann lögreglan ekkert á heimili Stefáns og er á bak og burt. Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðaryfirlögregluþjónn segir lögreglu halda áfram að eltast við vísbendingar. Enginn hafi verið handtekinn í tengslum við málið.