United tapaði gegn botnliðinu

Manchester United tapaði 2-0 fyrir botnliði Watford á útivelli í dag er liðið mættust í 18. umferð ensku úrvalsdeildarinnar.



United voru sterkari í fyrri hálfleik og besta færi fyrri hálfleiksins fékk Jesse Lingard er hann slapp einn í gegn. Hann ákvað að reyna vippa boltanum yfir Ben Foster en vippaði boltanum einnig yfir markið.





Jesse Lingard has gone over 25 hours without a goal or assist in the Premier League. https://t.co/JcozejvQz2 #WATMUN #bbcfootball pic.twitter.com/DHvvfFDcSC

36% - Under Ole Gunnar Solskjear, Man Utd have won 73% (8/11) of the @premierleague games in which they have had less possession than their opponents, compared to just 36% (10/28) when they’ve enjoyed more – including just 1 of their last 17 such matches. Interesting. #WATMUN pic.twitter.com/rpJeqw7VCQ