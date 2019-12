Alli tryggði Tottenham endurkomusigur á Brighton

Tottenham kom til baka og vann 2-1 sigur á Brighton í fyrsta leik dagsins í ensku úrvalsdeildinni.



Dele Alli skoraði sigurmark Spurs á 72. mínútu. Með sigrinum komst Tottenham upp í 5. sæti deildarinnar. Brighton, sem er án sigurs í síðustu fjórum leikjum, er í 13. sætinu.



Brighton var sterkari aðilinn í fyrri hálfleik og náði forystunni á 37. mínútu þegar Adam Webster skallaði aukaspyrnu Pascals Groß í netið. Staðan í hálfleik var 0-1, gestunum frá Brighton í vil.



Tottenham-menn mættu ákveðnir til leiks í seinni hálfleik og á 53. mínútu jafnaði Harry Kane. Hann fylgdi þá eftir skoti sínu sem Mat Ryan varði. Kane skoraði einnig í fyrri hálfleik en markið var dæmt af vegna rangstöðu.



Kane hefur nú skorað átta mörk í ensku úrvalsdeildinni á öðrum degi jóla. Aðeins Robbie Fowler hefur skorað fleiri (9).

Most @premierleague goals on Boxing Day



Robbie Fowler in 10 games

HARRY KANE in 5 games

Robbie Keane in 9 games

Alan Shearer in 11 games pic.twitter.com/vmxjExSTfH