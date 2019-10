Meghan Markle, hertogaynjan af Sussex, segir að hún hafi vöruð við því áður en hún giftist Harry Bretaprins að bresku slúðurblöðin myndu eyðileggja líf hennar. Hún segir að síðasta ár í lífi sínu hafi verið erfitt og að hún hafi ekki haft hugmynd um hvað biði hennar þegar hún giftist inn í bresku konungsfjölskylduna.



Þetta kom fram í heimildarmyndinni Harry & Meghan: An African Journey sem sýnd var á bresku sjónvarpsstöðinni ITV í gærkvöldi.



„Þegar ég fyrst hitti manninn sem er núna eiginmaður minn þá voru vinir mínir mjög ánægðir því ég var svo hamingjusöm. En breskur vinur minn sagði við mig: „Ég er viss um að hann er frábær. En þú ættir ekki að gera þetta því bresku slúðurblöðin munu eyðileggja líf þitt,““ segir Meghan en fjallað er um myndina á vef Guardian.



Hún kveðst hafa verið barnaleg þegar hún svaraði vini sínum:



„Hvað ertu að tala um? Þetta meikar ekkert sens. Ég er ekki í slúðurblöðunum. Ég bara náði þessu ekki þannig að þetta hefur verið flókið.“



Meghan ásamt syni þeirra Harrys, Archie, í Suður-Afríku fyrr í haust. vísir/getty

Vissi að þetta yrði aldrei auðvelt en hélt að þetta yrði sanngjarnt

'My British friend said to me 'I'm sure he's great but you shouldn't do it''



The Duchess of Sussex reveals she was warned not to marry Prince Harry because 'British tabloids will destroy your life' #HarryAndMeghan https://t.co/GWs5KfuovM pic.twitter.com/SmUl3ofSnd

— ITV News (@itvnews) October 20, 2019

Viðtalið var tekið í nýlegri ferð hertogahjónanna um Afríku. Á meðan þau dvöldu þar var tilkynnt að Meghan hefði höfðað mál gegn blaðinu Mail on Sunday fyrir að birta bréf sem hún hafði sent til föður síns.Á sama tíma beindi Harry spjótum sínum að bresku slúðurblöðunum og sakaði þau um óvægna herferð gegn Meghan. Þá höfðaði hann mál gegn The Sun og The Daily Mirror vegna gruns um að blöðin hafi brotist inn í síma í fréttaöflun sinni um konungsfjölskylduna.Þá segir Harry að hann ætli ekki að láta tiltekna fjölmiðla kúga sig til þess að spila leikinn sem varð móður hans, Díönu prinsessu, að bana.Meghan heldur svo aftur af tárunum þegar hún ræðir um það hvernig hún hefur höndlað pressuna, sérstaklega eftir að hún eignaðist soninn Archie með Harry í maí síðastliðnum.„Það sem gengur á bak við tjöldin er mjög raunverulegt. Ég vissi alltaf að þetta yrði ekki auðvelt en ég hélt að þetta yrði sanngjarnt. Það er það sem er erfitt að sætta sig við,“ segir Meghan.

„Þetta er annars konar skrímsli“

Spurð hvort mótrökin séu ekki einfaldlega þau að það sé fylgst vel með þeim valdamiklu sem lifi við forréttindi, frægð og ríkidæmi segist Meghan móttækileg fyrir slíkum rökum þegar sanngirni sé gætt.„En þegar fólk er að bera út lygar og er látið vita af því að þetta séu lygar en mega samt halda áfram að segja þær þá held ég að engum í heiminum þætti það í lagi. Og þetta er allt annað en að það sé fylgst grannt með lífi þínu… Þetta er annars konar skrímsli. Ég held að grasið sé alltaf grænna hinu megin – þú getur ekki ímyndað þér þetta – það er mjög erfitt að skilja hvernig þetta er. Ég veit hvernig þetta ætti að vera en það er annar hlutur. Það er í lagi. Það góða er að ég á barnið mitt og eiginmann minn og þeir eru bestir,“ segir Meghan.