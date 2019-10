Gylfi lék í klukkutíma í grátlegu tapi gegn Brighton | Öll úrslit dagsins

Everton tapaði 3-2 fyrir Brighton á útivelli í enska boltanum í dag en sigurmarkið kom á 95. mínútu. Gylfi Þór Sigurðsson spilaði í rúman klukkutíma.



Pascal Gross kom Brighton yfir eftir stundarfjórðung. Andre Gomes braut þá klaufalega af sér og Gross þrumaði boltanum í netið úr aukaspyrnunni en Jordan Pickford átti að gera betur.





1 - Pascal Groß has scored Brighton’s first ever direct free-kick in the Premier League and their first in league competition since Sébastien Pocognoli netted vs QPR in the Championship in April 2017. Rocket.