Mourinho segir brasilíska Ronaldo þann besta sem hann hefur séð

Jose Mourinho, knattspyrnustjóri, segir að brasilíski Ronaldo sé besti knattspyrnumaður sem hann hefur séð spila fótbolta.



Mourinho var aðstoðarmaður Bobby Robson þegar Ronaldo var á mála hjá Barcelona árið 1992 en hann skoraði 47 mörk í 49 leikjum á fyrsta ári sínu hjá Barcelona.



„Þegar hann var hjá Barcelona hjá Bobby Robson þá uppgötvaði ég að hann væri besti leikmaður sem ég hefði séð stíga inn á völlinn,“ sagði Jose Mourinho við Livescore.



„Meiðsli drápu ferilinn hans sem hefði getað orðið enn ótrúlegri en gæðin sem hann var með nítján ára gamall eru ótrúleg.“





