Albert fær ekki að mæta Pogba á nýjan leik

Paul Pogba var ekki á meðal þeirra 21 leikmanna Manchester United sem ferðuðust til Hollands í dag fyrir leikinn gegn AZ Alkmaar í Evrópudeildinni annað kvöld.



Pogba spilaði allan leikinn í 1-1 jafntefli Man. Utd gegn Arsenal á mánudagskvöldið en samkvæmt læknisráði verður Pogba áfram í Manchester.



Hann verður að hvíla næstu daga en hann hefur verið að glíma við meiðsli allt síðan í ágústmánuði er hann meiddist í leik gegn Southampton í ensku úrvalsdeildinni.





Ole has confirmed our 21-man squad for tomorrow's game v AZ Alkmaar, plus an injury update. #MUFC #UEL