Fyllerí með Björk varð til þess að Thom Yorke fór að hugsa vel um röddina í sér

Thom Yorke, söngvari bresku hljómsveitarinnar Radiohead segir að hann fyrst tekið það alvarlega að hann þyrfti að hugsa um röddina í sér eftir að hafa farið á fyllerí með Björk.



Yorke var gestur þáttarins Desert Island Discs á BBC 4 um helgina en gestir þáttarins fá þar að velja átta lög, eina bók og lúxusvöru sem þeir myndu taka með sér á eyðieyju, á milli þess sem þeir ræða allt milli himins og jarðar við þáttastjórnandann.



Yorke er alla jafna nokkuð sparsamur þegar kemur að viðtölum en í þættinum mátti heyra hann fara á ítarlegan og einlægan hátt yfir feril sinn og hljómsveitarinnar Radiohead, einnar virtustu hljómsveitar samtímans, sem starfað hefur í hartnær 34 ár.



Í viðtalinu var hann meðal annars spurður hvort hann hafi ekki þurft að eyða miklum tíma í að hugsa um röddina í sér, verandi söngvari einnar þekktustu hljómsveitar heims. Sagðist hann ekki hafa pælt mikið í því fyrr en hann hitti Björk, en þau hafa starfað saman í nokkur skipti, auk þess sem að Radiohead gerði á sínum tíma ábreiðu af lagi Bjarkar, Unravel, sem heyra má í spilaranum hér að neðan.



„Þegar við byrjuðum átti ég í alls konar vandræðum með röddina á mér. Ég kunni ekkert á þetta og ég drakk mikið. Það hjálpaði ekki,“ sagði Yorke sem lýsti því meðal annars hversu hræðilega honum hafi liðið þegar hann þurfti að hætta í miðjum tónleikum Radiohead í Brisbane þegar röddin hans hvarf.



„Ég gerði bara eitthvað,“ sagði hann um hvernig hann hafi á þessum tíma hugsað um röddina í sér. Eftir að hafa farið til læknis sem útskýrði fyrir honum í smáatriðum hvernig raddböndin virka og eftir útstáelsi hans og Bjarkar fór hann hins vegar að hugsa betur um röddina.



„Það var eitt skipti þegar ég var að vinna með Björk. Við fórum út á lífið og ég varð alveg hauslaus. Morguninn eftir vaknaði ég við að hún var að hita upp röddina á sér,“ sagði Yorke en hann og Björk unnu meðal annars að laginu I've Seen It All sem tilnefnt var til Óskarsverðlauna árið 2000 sem besta frumsamda lagið.



„Vá, klukkan er hálfellefu að morgni til og þú ert byrjuð að hita upp. Það er langt í að við eigum að byrja að syngja,“ sagðist Yorke hafa hugsað þegar hann heyrði í Björk. „Þá fór ég að taka þetta alvarlega.“



Sem fyrr segir er viðtalið nokkuð ítarlegt og einlægt. Lýsir hann meðal annars því hversu mikið áfall það hafi verið þegar Rachel Owen, barnsmóðir hans og fyrrverandi eiginkona, lést úr krabbameini árið 2016. Saman eiga þau tvö börn.



Hlusta má á viðtalið í heild sinni hér.