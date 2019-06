Gríðarlegu magni af áður óútgefnu efni Radiohead lekið á netið

Rúmlega 17 tímum af upptökum frá æfingum og tónleikum í kringum OK Computer plötu Radiohead sem kom út árið 1997 hefur verið lekið á netið. Óljósar fregnir benda til þess að einhver sem hafði efnið í fórum sínum hafi freistað þess að selja áhugasömum aðdáendum upptökurnar fyrir háar fjárhæðir.



Segja má að OK Computer sé meistararstykki hljómsveitarinnar og sú plata sem kom hljómsveitinni rækilega á kortið sem ein af fremstu hljómsveitum heimsins. Upptökur plötunnar tóku dágóða stund og framleiddu hljómsveitarmeðlimir gríðarmikið efni við gerð plötunnar.



Til þess að fagna 20 ára afmæli plötunnar gaf hljómsveitin út sérstaka viðhafnarútgáfu þar sem finna mátti ýmislegt góðgæti fyrir aðdáendur, svo sem nokkur áður óútgefin lög sem höfðu heyrst á tónleikum og eru í miklu uppáhaldi hjá aðdáendum.



Auk þess mátti finna um klukkutíma langar upptökur frá æfingum og tónleikum sem hljómsveitarmeðlimum þótti við hæfi að gefa út, hörðum aðdáendum til mikillar gleði, enda ómetanlegt að fá viðlíka innsýn inn í starf hljómsveitarinnar.



Lagalisti viðhafnarútgáfunnar sem kom út árið 2017.

Villdi hátt í 20 milljónir

Nú virðist hins vegar sem svo að nánast öllu efni sem hljómsveitin tók upp við gerð OK Computer hafi verið lekið á netið. Málið er hið dularfyllsta en í gær birti notandi að nafni Santicol færslu á Reddit-síðu þar sem fjallað er um allt sem tengist Radiohead. Þar bað hann um aðstoð við að komast í samband við hljómsveitarmeðlimi til þess að láta þá vita að tiltekinn aðili hafi haft samband til þess að bjóða efni sem Thom Yorke, söngvari hljómsveitarinnar, tók upp þegar OK Computer var tekin upp. Sagði hann að þetta væri upptökur sem hljómsveitin hefði notað til að velja úr aukaefni á viðhafnarútgáfuna sem kom út árið 2017.Krafðist aðilinn allt að 150 þúsund dollara, um 20 milljóna króna, fyrir að veita aðgang að hinum 17 tíma löngu upptökum. Sagðist Santicol vera svo hneykslaður á því að aðilinn væri að krefjast svo hárrar upphæðar að hann fór með málið á Reddit, þar sem hann bað um hjálp við að komast í samband við hljómsveitina, en óvíst er hvort honum hafi tekist það.Ekki er vitað hvort einhver hafi greitt upphæðina sem um ræðir en upptökunum var engu að síður lekið á netið í morgun. 17 klukkutímum og 15 mínútum í 18 skrám, allt í allt. Til samanburðar má nefna að OK Computer er rétt um 53 mínútur að lengd. Ekkert hefur komið fram um það hvernig sá sem lak efninu á netið hafi fengið aðgang að því.

Hljómsveitin enn ekki tjáð sig um lekann

Á upptökunum kennir ýmissa grasa en þar má finna snemmbúnar útgáfur af velflestum lögunum sem komu út á OK Computer, auk fjölda annarrra laga, þar á meðal gullfallega útgáfu af laginu Lift sem löngu er orðið goðsagnakennt á meðal aðdáenda Radiohead, og hefur áður verið fjallað um á Vísi. Nokkuð ljóst er að um er að ræða afar sjaldgæfa innsýn í hvernig ein merkasta hljómsveit tónlistarsögunnar starfar og hafa aðdáendur hljómsveitarinnar margir hverjir fagnað mjög í dag, þó ýmsir velti upp hvort rétt sé að njóta þess að hlusta á upptökurnar þegar alls óvíst er hvort lekinn sé gerður í þökk eða óþökk hljómsveitarmeðlima, ef marka má Reddit-þráð um lekann. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem efni frá Radiohead er lekið á netið. Upptökum af Hail to the Thief, sjöttu breiðskífu hljómsveitarinnar, var lekið á netið skömmu áður en platan kom út, hljómsveitarmeðlimum til mikillar gremju.Enn sem komið er hefur ekkert heyrt frá hljómsveitinni varðandi lekann en fastlega má gera ráð fyrir að þeir tjái sig fyrr en seinna, enda um gríðarlega umfangsmikinn leka að ræða.