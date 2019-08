Hinn sextán ára gamli Fati skoraði er erfið byrjun Barcelona hélt áfram

Barcelona er einungis með fjögur stig eftir fyrstu þrjá leikina á Spáni eftir að liðið gerði 2-2 jafntefli við Osasuna á útivelli í dag.



Meistararnir heimsóttu nýliðanna sem komust yfir strax á sjöundu mínútu með marki frá Roberto Torres. Þannig stóðu leikar í hálfleik.



Ernesto Valverde, stjóri Barcelona, var ekkert að bíða með skiptingarnar því hann skipti hinum sextán ára gamla Ansu Fati inn á í hálfleik.



Fati lék sinn fyrsta leik fyrir Barcelona um síðustu helgi og hann þakkaði traustið í dag með því að jafna metin á 51. mínútu með kröftugum skalla.





Ansu Fati is the first 16-year-old in Barcelona's history to score a LaLiga goal for the club.



The third-youngest ever in LaLiga for any club. pic.twitter.com/4cKHRxfbMN