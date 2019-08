Miss Universe Iceland 2019 fer fram í Hljómahöllinni í Reykjanesbæ 31. ágúst og verður keppnin í beinni útsendingu hér á Vísi. Alþjóðleg dómnefnd velur þar fulltrúa Íslands sem tekur síðan þátt í Miss Universe en ekki hefur verið staðfest hvar eða hvenær sú keppni fer fram.



Kristrún Hrafnsdóttir tekur þátt í Miss Universe Iceland 2019. Hún er sveitastúlka úr Eyjafirði, spilar tölvuleiki í frístundum, teiknar og horfir á teiknimyndir. Kristrún stefnir á nám í viðskiptafræði. Með þátttöku í keppninni vill Kristrún vekja athygli á líkamsvirðingu og andlegri heilsu. Lífið yfirheyrði Kristrúnu:



Morgunmaturinn?



Hrærð egg og safi.



Helsta freistingin?

Að sofa út og kaupa allt sem ég sé.



Hvað ertu að hlusta á?



Vanalega á hlaðvörp eða eitthvað á Youtube .



Hvað sástu síðast í bíó?



Nýjustu Aladdin myndina ásamt Miss Universe Iceland systrum mínum í boði Sambíó.



Hvaða bók er á náttborðinu?



Einhvers konar “dagbók” - ég skrifa oft hugsanir og upplifanir niður.





Kristrún spilar tölvuleiki og horfir á teiknimyndir í frístundum Miss Universe Iceland

Hver er þín fyrirmynd?

Fjölskyldan mín, þau eru mér öll mikill stuðningur og hvetja mig í öllu sem ég geri. Þess vegna er oft erfitt að vera ein fyrir sunnan meðan allir eru á Akureyri.



Hvað ætlarðu að gera í sumarfríinu?



Reyna að njó ta augnabliksins . Hvort sem það er á Tenerife með fjölskyldunni eða í undirbúningi fyrir Miss Universe . Þetta sumar hefur verið mjög einstakt.



Uppáhaldsmatur?

Allt sem foreldrar mínir elda.



Uppáhaldsdrykkur?

Ég gæti drukkið appelsí nu safa í óheilbrigðu magni og ég myndi ekki fá leið á því.



Hver er frægasta persóna sem þú hefur hitt?

Frægasta persóna sem ég hef hitt væri sennilega goðið og dragdrottningin RuPaul . Átt i mjög stutt samtal við hann um Björk og gaf honum síðan íslenskt súkkulaði frá Omnom .



Hvað hræðistu mest?

Augljóslega að missa einhvern náinn mér of snemma og skyndilega. Annars er ég með mikla innilokunarkennd. A ð vera grafin lifandi væri því hræðilegt.



Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?



Ég lendi í svo mörgum neyðarlegum atvikum dagsdaglega. Einu sinni var ég að bíða eftir strætó og tók ekki eftir því að ég var með skærbleikan brjóstahaldara hangandi í kjólnum mínum aftan á. Ef indæ l kona hefði ekki ben t mér á það þá hefði ég labbað niður Laugaveginn með hann þar.



Hverju ertu stoltust af?

Að ég sé enn hérna í dag. Með meiri lífsorku, sjálfstraust og ást fyrir sjálfri mér.





Hefurðu einhvern leyndan hæfileika?

Fyrir utan að vera sú per sæt ( haha ) þá get ég krossað eitt auga og sungið voða high - pitched .



Hundar eða kettir?

Bæði. Allar tegundir. Get ekki valið hvort. Aldrei átt kött samt. Ég bara elska dýr.



Hvað er það leiðinlegasta sem þú gerir?

Mér finnst ótrúlega leiðinlegt að fara á klósettið.



En það skemmtilegasta?

Það væri sennilega að skapa eitthvað eða ná einhverju afreki, svo væru það tölvuleikir.



Hverju vonastu til að Miss Universe skili þér?



Fleiri mö guleikum í þessum iðnaði og vera jafnvel einu skrefi nær því að breyta ó raun hæfum krö fum varðandi útlit kvenna.



Hvar sérðu þig eftir 5 ár?