Hellti kakói yfir sætan strák

Miss Universe Iceland 2019 fer fram í Hljómahöllinni í Reykjanesbæ 31. ágúst og verður keppnin í beinni útsendingu hér á Vísi. Alþjóðleg dómnefnd velur þar fulltrúa Íslands sem tekur síðan þátt í Miss Universe en ekki hefur verið staðfest hvar eða hvenær sú keppni fer fram.



Nadia Sif Gunnarsdóttir er meðal þátttakenda. Hún lýsir sjálfri sér sem hamingjusamri og hressri týpu sem reynir að gleðja alla í kringum sig. Hún vill eyða öllu hatri úr heiminum og vonast til þess að geta veitt ungum krökkum innblástur og aukið sjálfstraust. Lífið yfirheyrði Nadiu Sif.



Morgunmaturinn?

Boost eða einhvað álíka og alltaf Ripped, get ekki byrjað daginn minn án þess.



Helsta freistingin?

Nammi allan daginn.



Hvað ertu að hlusta á?

Nýju Ed Sheeran plötuna, hef ekki hlustað á annað síðan að hún kom út.



Hvaða bók er á náttborðinu?

Þær eru tvær, Konungsbók og The Subtitle Art Of Not Giving A F.



Hver er þín fyrirmynd?

Mamma og Jennifer Lawrence.



Hvað ætlarðu að gera í sumarfríinu?

Vinna og gera mörg skemmtileg og ný verkefni.



Uppáhaldsmatur?

Ég er ekki að ljúga þegar ég segi þetta en það er salat.



Uppáhaldsdrykkur?

Ripped og Pepsi Max.



Hver er frægasta persóna sem þú hefur hitt?

Örugglega Sveppi og Jón Gnarr þegar ég var með þeim á setti.



Hvað hræðistu mest?

Það eru þrír hlutir. Sprautur, köngulær og geitungar. Ég er með rosalega fóbíu fyrir þessu.



Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?

Örugglega þegar ég var yngri þá knúsaði ég strák hæ sem ég var rosa skotin í og missti kakóbollann sem ég hélt á. Ég á mín vandræðalegu atvik.







Hverju ertu stoltust af?

Hvað ég er búin að ná langt í því sem ég vil gera í lífinu og hvað ég er komin yfir allt sem ég glímdi við fyrir tveimur árum.



Hefurðu einhvern leyndan hæfileika?

Já reyndar, ég get hreyft á mér eyrun.



Hundar eða kettir?

Elska öll dýr en ef ég þyrfti að velja þá væru það hundar.



Hvað er það leiðinlegasta sem þú gerir?

Að gera ekki neitt.



En það skemmtilegasta?

Vera á setti eða í myndatökum, taka þátt í góðgerðastörfum og vera í kringum fólkið sem mér þykir vænt um.



Hverju vonastu til að Miss Universe skili þér?

Miss Universe hefur nú þegar skilað sér heilum helling, ég er orðin ánægðari í mínu eigin skinni, er með mun meira sjálföryggi og er ekki frá því en það skili mér fullt af systrum.



Hvar sérðu þig eftir 5 ár?

Ég sé mig búa í London eða LA að vinna sem leikari/módel og fyrirmynd fyrir ungt sem aldrað fólk.



