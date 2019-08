Hugsar ekki um það sem öðrum finnst

Miss Universe Iceland 2019 fer fram í Hljómahöllinni í Reykjanesbæ 31. ágúst og verður keppnin í beinni útsendingu hér á Vísi. Alþjóðleg dómnefnd velur þar fulltrúa Íslands sem tekur síðan þátt í Miss Universe en ekki hefur verið staðfest hvar eða hvenær sú keppni fer fram.



Helena H rönn Halldórsdóttir tekur þátt í Miss Universe Iceland 2019. Hún ólst upp í Grundarfirði og á þrjá eldri bræður. Helena á tvo hunda og áhugamál hennar snúast meðal annars um að fara í ræktina, ferðast og hanga með fjölskyldu og vinum. Lífið yfirheyrði Helenu Hrönn:



Morgunmaturinn?

Boozt .



Helsta freistingin?

Ostapopp og coca-cola .



Hvað ertu að hlusta á?

Beyoncé og Jay -Z .



Helena vill ferðast eins mikið og hún getur um heiminn. Miss Universe Iceland

Hvað sástu síðast í bíó?

Spiderman: Far from H ome .



Hvaða bók er á náttborðinu?

Milk and honey eftir Rupi Kaur .



Hver er þín fyrirmynd?

Foreldrar mínir .



Hvað ætlarðu að gera í sumarfríinu?

Slaka á, vinna og æfa .



Uppáhaldsmatur?

Mjög margt, en ef ég þarf að velja eitt þá humar .



Uppáhaldsdrykkur?

Óáfengur jarðaberja mojito .



Hver er frægasta persóna sem þú hefur hitt?

Magnús Scheving Íþróttaálf, þegar ég var yngri .

Hvað hræðistu mest?

Köngulær .



Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?

Að detta niður stiga baksviðs í síðkjól og hælum í M i ss U niverse Iceland 2017



Hverju ertu stoltust af?

Að vera hæt t að hugsa um hvað öðrum finnst og gera það sem ég vil gera .



Hefurðu einhvern leyndan hæfileika?

Hönnun .



Hundar eða kettir?

Hundar .



Hvað er það leiðinlegasta sem þú gerir?

Að fara í matvörubúð .



En það skemmtilegasta?

Ferðast um heiminn .



Hverju vonastu til að Miss Universe skili þér?

Aukinni þekkingu um mig sjálfa, önnur lönd og vináttu sem endist.



Hvar sérðu þig eftir 5 ár?