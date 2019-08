Hópur fólks minntist þess í dag að jökullinn Ok hefði misst sinn sess og teldist ekki lengur vera einn af jöklum Íslands. Forsætisráðherra segir aðgerðir í loftslagsmálum skipta meira máli en yfirlýsingar um neyðarástand. Jöklasérfræðingur segir þegar ljóst að loftslagsbreytingar hafi í för með sér alvarlegar afleiðingar fyrir allt mannkyn.



Hópur vísinda- og listamanna með Katrínu Jakobsdóttur, forsætisráðherra og Mary Robinsson, fyrrverandi forseta Írlands í broddi fylkingar fór að rótum hins fyrrverandi jökuls í Kaldadal í morgun þar sem hann var formlega kvaddur og við það tækifæri afhjúpaður minnisvarði um jökul sem áður var. Með hvarfi Oks jökuls, sem áður taldi um 15 ferkílómetra og var um 50 metra þykkur, er komið nýtt vatn sem er hæsta stöðuvatn landsins og hefur hlotið nafnið Blávatn.



56 smájöklar á norðurhluta Íslands hafa horfið en þeir voru alls 300 talsins árið 2014. Það að Ok jökull sé horfinn er skýr birtingarmynd hnattrænnar hlýnunar. „Við erum löngu orðin of sein að bregðast við henni því að það munu koma alvarlegar afleiðingar af því fyrir allt mannkyn sem að við getum ekki stoppað. En við verðum að bregðast eins hratt við og við getum til þess að minnka þessi áhrif,“ segir Oddur Sigurðsson jöklasérfræðingur sem las upp dánarvottorð Ok jökuls við athöfnina í dag en það var hann sem úrskurðaði Ok ekki lengur jökul árið 2014.









Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og Mary Robinson, fyrrverandi forseti Írlands. Mynd/Facebook-síða Katrínar Jakobsdóttur

„Við þurfum auðvitað að bæði standa okkar vakt, en við þurfum líka að taka þessi mál upp á alþjóðavettvangi í miklu ríkari mæli en við höfum gert,“ segir Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra.



En telur hún ástæðu fyrir Íslendinga til að lýsa yfir neyðarástandi vegna loftslagsmála?



„Mín skoðun er sú að í þessu máli skipti aðgerðir meiru en orð,“ svarar Katrín. „Við erum að sjá neyðarástand víða um heim vegna loftslagsbreytinga. Stóra málið er, hvað ætlum við að gera til að bregðast við því?“



Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra tekur í sama streng. „Það er líka mikilvægt, að land eins og Ísland sem að hefur þessa fallegu táknrænu jökla, sendi út skýr skilaboð um það, eiginlega bara „hingað og ekki lengra,“ nú er þörf á að allir taki höndum saman, Ísland, Norðurlöndin, og öll önnur ríki,“ segir Guðmundur Ingi.