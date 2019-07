Segir afgreiðslu forsætisnefndar ekki hafa strandað á andmælum Bergþórs

Fréttamiðillinn Viljinn, sem er í eigu Björns Inga Hrafnssonar, birti í kvöld frétt þar sem fullyrt er að andmæli Bergþórs Ólasonar, þingmanns Miðflokksins, hafi orðið til þess að ekki hafi reynst unnt að afgreiða álit siðanefndar á fundi bráðabirgðaforsætisnefndar um Klaustursmálið svokallaða í gær.



Fullyrðingin gengur í berhögg við upplýsingar sem fréttastofa fékk frá báðum nefndarmönnum, Steinunni Þóru Árnadóttur og Haraldi Benediktssyni þar sem þau sögðu nefndina hafa komist að niðurstöðu í málinu en þorri þeirrar vinnu sem eftir væri lyti að frágangi.



Í samtali við fréttastofu í kvöld sagði Steinunn Þóra að málið strandaði ekki á andmælum Bergþórs. Hún vildi þó ekki tjá sig neitt um innihald andmælabréfs Bergþórs. Hún sagði að stefnan væri sett á að birta niðurstöðu nefndarinnar í málinu fyrir helgi.



Viljinn kveðst hafa heimildir fyrir því að Bergþór segðist í andmælabréfi sínu ekki vera gerandinn í málinu og vísaði til ummæla sinna um Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur, þingmanns Samfylkingarinnar. Hann á þá að hafa sagt að það væri galið að vera útmálaður í hlutverki geranda vegna ummæla hans á Klausturbar.



Viljinn segist þá einnig hafa heimildir fyrir því að Bergþór geri alvarlegar athugasemdir við að forsætisnefnd vinni álit upp úr upptökum sem væru ólöglegar en Persónuvernd komst að þeirri niðurstöðu í maí síðastliðnum að upptaka Báru Halldórsdóttur af samtali þingmanna á Klausturbar hefði verið ólögleg og var henni gert að eyða upptökunni.



Á Klaustursupptökunum mátti heyra þingmennina tala um Albertínu og saka hana um að hafa haft í frammi kynferðislega áreitni. Stundin hefur eftir Bergþóri Ólasyni: „Hún var að tosa buxurnar af hælunum á mér [...] Ég vakna úr nærbuxunum.“



„Við eigum sem sagt MeToo sögu,“ segir Bergþór í samtalinu.



„Léstu þig hafa það?“ spyr einhver í framhaldinu.



„Nei ég gerði það sem betur fer ekki,“ segir Bergþór.



„Það voru ýmsir sem sögðu ‘take one for the team’ en Beggi var ekki til“ segir Sigmundur Davíð og hlátur heyrist.



„Ég var orðinn þreyttur á herrakvöldi Vestra,“ segir Bergþór.



Gunnar Bragi Sveinsson, þingmaður Miðflokksins, sagði í framhaldinu sögu af samskiptum sínum við þingkonuna.



„Það var svipað. Ég var nýlega orðinn ráðherra og þetta var í kringum kosningar, 2009-10 […] Það er einhver hátíð í samkomuhúsinu í Hnífsdal. Ég mæti þarna sem frambjóðandi ásamt fleirum. Ég er allt í einu farinn að dansa við þessa stúlku […] Ég sagði bara nei […] en það var bara suðað. Þá var bara eins og einhver hefði verið líflátinn. Hún var brjáluð, hún trylltist, hún grenjaði og öskraði. Ég bara hugsaði, hvað, á ég að ríða henni? Það var algjörlega kreisí,“ hefur Stundin eftir þingmanninum.



Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, á þá að hafa sagt að mennirnir myndu aldrei ná bata nema með því að opna sig „og það í opnuviðtali“.



Ekki náðist í Albertínu við gerð þessarar fréttar en hún hefur áður þvertekið fyrir ásakanir þingmannanna en í samtali við Stundina sagði hún:



„Það er hrikalegt að vera ásakaður um eitthvað sem gerðist ekki,“ sagði Albertína og bætti við: „Ég er eiginlega bara kjaftstopp. Mér er rosalega illt í hjartanu yfir öllum þessum samtölum sem þeir áttu þarna. Ég er hreinlega orðlaus. Þetta er bara ekki rétt.“



Hvorki náðist í Bergþór Ólason né Harald Benediktsson, fulltrúa í forsætisnefnd, við gerð fréttarinnar.