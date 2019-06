Svíþjóð skellti Þýskalandi og mætir Hollandi í undanúrslitunum

Svíþjóð er komið í undanúrslitin á HM kvenna í Frakklandi í ár eftir 2-1 sigur á Þjóðverjum í Rennes í dag.



Þýskaland komst yfir á sextándu mínútu. Eftir hárfína sendingu frá Sara Daebritz, koma Lina Magull í netið og þær þýsku komnir yfir.



Forystan dugði einungis í sex mínútur. Langur bolti frá Linda Sembrant, fór yfir alla varnarmenn Þýskalands og Sofia Jakobsson slapp ein inn fyrir. Henni brást ekki bogalistin og jafnaði metin.







