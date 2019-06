Ferdinand vill verða fyrsti yfirmaður knattspyrnumála hjá United

Rio Ferdinand, fyrrum enskur landsliðsmaður og leikmaður Manchester United, er áhugasamur um að verða fyrsti yfirmaður knattspyrnumála hjá Manchester United.



Ferdinand, sem eyddi tólf árum sem leikmaður hjá félaginu, er einn af þeim sem er talinn koma til greina í þetta nýa starf hjá félaginu.



Ed Woodword, stjórnarformaður United, er talinn hafa rætt um stöðuna við Ferdinand en fyrrum miðvörðurinn segir að hann viti enn ekki hvað framtíðin beri í skauti sér.





"It all depends on the shape of the job."