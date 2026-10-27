Júlíus Magnússon skoraði fyrsta mark leiksins og átti frábæran leik á miðjunni fyrir Elfsborg í kvöld þegar liðið gerði 2-2 jafntefli á útivelli gegn AIK
Mark Júlíusar má sjá hér að neðan en það kom upp úr hornspyrnu á 25. mínútu leiksins.
Elfsborg spräcker nollan - tar ledningen mot AIK 👇
Se alla höjdpunkter, mål och klipp från Allsvenskan på Fotbollskanalen: https://t.co/Wqz8YyrXTB https://t.co/4g5A35t3Gf— Fotbollskanalen (@fotbollskanal) October 27, 2026
Elfsborg spräcker nollan - tar ledningen mot AIK 👇
Se alla höjdpunkter, mål och klipp från Allsvenskan på Fotbollskanalen: https://t.co/Wqz8YyrXTB https://t.co/4g5A35t3Gf
Johan Hove náði hins vegar að jafna metin fyrir AIK rétt fyrir hálfleik og Sixten Gustafsson virtist hafa tryggt AIK sigur með marki á 85. mínútu. Þá var þó enn tími til stefnu fyrir Rasmus Wikström til að skora jöfnunarmark og tryggja Elfsborg eitt stig.
Júlíus lék allan leikinn og Ari Sigurpálsson var í liði Elfsborg fram á 70. mínútu þegar honum var skipt út af. Liðið er í 5. sæti eftir 26 leiki með 43 stig en AIK í 7. sæti með 38 stig.