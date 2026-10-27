Landsliðsmaðurinn Ísak Bergmann Jóhannesson heldur áfram að gera góða hluti í þýsku bikarkeppninni í fótbolta með liði Köln sem vann 5-0 stórsigur í úrvalsdeildarslag geng Union Berlín í Köln í kvöld.
Ísak skoraði bæði mörk Kölnar í bikarsigri gegn Würzburger Kicks í ágúst eftir að hafa einnig skorað eitt mark og lagt upp annað í bikarnum á síðustu leiktíð.
Í kvöld var Ísak þó á varamannabekknum þar til á 72. mínútu en sex mínútum síðar hafði hann komið Köln í 4-0.
Said El Mala skoraði tvö marka Kölnar, Linton Maina eitt og Sebastian Sebulonsen eitt.
Unin Berlín fær tækifæri til hefnda á sunnudaginn þegar liðin mætast í deildarleik.