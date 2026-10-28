Gefa út gular veðurviðvaranir Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 28. október 2026 13:18 Veðurviðvörunin tekur gildi klukkan þrjú í nótt. Vísir/Anton Brink Veðurstofa Íslands hefur gefið út veðurviðvörun á suðvesturhorninu í nótt og fyrramálið. Gul veðurviðvörun tekur gildi í Faxaflóa klukkan þrjú í nótt og stendur yfir til klukkan níu á fimmtudagsmorgun. Búist er við suðvestanverðri átt, þrettán til tuttugu metrum á sekúndu og rigningu. Vindhviður gætu náð staðbundið við fjöll yfir þrjátíu metra á sekúndu. Klukkan fjögur í nótt fer einnig í gildi gul veðurviðvörun á Suðvesturlandi. Búast má við álíka veðurskilyrðum þar. Viðvörunin þar verður í gildi til klukkan átta í fyrramálið. Varasamt veður verður fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Veður Mest lesið Ráðin til þess að fremja ofbeldisbrot á Íslandi Innlent Hildi og Inga Þór sagt upp Innlent Minnst 64 sagðir látnir í árekstri hraðlesta á Spáni Erlent Afkomendur síðasta böðuls á Íslandi búa enn á Illugastöðum Innlent Kattahland og skítur á gólfum og upp eftir veggjum Innlent Telur starfsmenn hæfa til að meta stjórnsýslu yfirmanns síns Innlent Munda fallbyssurnar við landamærin Erlent Opinberuðu lögbrot í kjúklingabúi með falinni myndavél Erlent Saslauskas og Sodys stálu 100 milljónum: Gucci-taska, dýrar dúnúlpur og 68 vitorðsmenn Innlent Google gerir athugasemdir við frumvarp Ingu Innlent Fleiri fréttir Gefa út gular veðurviðvaranir Tvær lægðir á leiðinni Veðrið ætti ekki að spilla hrekkjavöku eins og í fyrra Blautur dagur í flestum landshlutum Lægðin fyrr á ferðinni Norðan kaldi og snjókoma til fjalla Lægðardrag á leiðinni Svakaleg lægð í líkingu við metlægðina í síðustu viku nálgast landið Krapi og hálkublettir víða Skafið og saltað Engar viðvaranir Lá á þakplötu þegar hann hringdi í Neyðarlínuna Varar við ferðum milli Hafnar og Djúpavogs Gul skriðuviðvörun á Ströndum og Vestfjörðum Áfram blautt og hvasst með gulum viðvörunum Gæti komið til lokana með stuttum fyrirvara Stormur með talsverðri rigningu síðdegis í dag Gul viðvörun gefin út fyrir landið allt Talsverð rigning næstu daga Fylgstu með lægðinni í beinni Viðvaranir á viðvaranir ofan Appelsínugular og gular viðvaranir gefnar út Skúrir og rigning en léttir til er líður á daginn Suðaustan stormur og gul viðvörun Milt og blautt í dag Allmikil lægð þokast meðfram landinu Mikil rigning og allhvass vindur Frost í nótt en hlýnar yfir daginn Næturfrost víða Slydda og snjókoma til fjalla Sjá meira