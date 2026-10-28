Innlent

Google gerir at­huga­semdir við frum­varp Ingu

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Inga Sæland við setningu Alþingis í haust.
Inga Sæland við setningu Alþingis í haust. Vísir/Anton Brink

Fulltrúi tæknirisans Google og samfélagsmiðilsins YouTube hefur skilað inn umsögn um fyrirhugað samfélagsmiðlabann mennta- og barnamálaráðherra. Ísland eigi að bíða eftir áætlunum Evrópu og miða frekar við afmælisdaga í stað fæðingarárs.

„Við trúum á að vernda börn í stafræna heiminum - ekki frá honum,“ segir í umsögn Google og YouTube við frumvarp Ingu Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, til laga um aðgang barna að samfélagsmiðlum.

Frumvarpið felur í sér samfélagsmiðlabann fyrir börn sem ekki eru komin á fimmtánda aldursár. Verði það að lögum mega börn fyrst fá aðgang að samfélagsmiðlum 1. janúar árið sem barnið verður fimmtán ára. Frumvarpið var síðan birt í samráðsgátt stjórnvalda í lok september og lauk umsagnartímabilinu 9. október.

Þremur dögum síðar birtist umsögn frá tæknirisanum Google og samfélagsmiðlinum YouTube, sem er í eigu risans. Þar eru reifaðir fjórir hlutir sem forsvarsmenn þeirra vilja benda á. 

Ísland eigi að bíða eftir Evrópu

Fyrst er bent á að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vinni að samræmdum ramma um lágmarksaldur fyrir aðgang og staðla um aldursstaðfestingu. Google biðlar til íslenskra stjórnvalda um að bíða eftir því að Evrópusambandið ljúki vinnu við rammann.

„Til að koma í veg fyrir sundrung regluverks mælum við með því að Ísland bíði niðurstöðu þessa lagafrumkvæðis og taki á sama tíma virkan þátt í umræðum á vettvangi ESB til að tryggja ströng og samræmd viðmið um alla Evrópu,“ segir í umsögninni.

Þá er einnig beðið um lengri tíma, sex til tólf mánuði, svo hægt sé að innleiða regluverk hjá þeim. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að lögin öðlist gildi um leið og þau hafa verið samþykkt af þinginu.

Miða eigi við afmælisdaginn

Google og YouTube gera einnig athugasemd við aldurstakmarkið sjálft en líkt og kom fram eiga börn að fá aðgang að samfélagsmiðlum 1. janúar árið sem þau verða fimmtán ára. Þá eigi þau að fá „sjálfstæðan aðgang“ sem er án aðkomu foreldra og forráðamanna.

Þess í stað sé betra að miðað sé við afmælisdag barnanna í stað ársins líkt og tíðkast hjá öllum öðrum löndum.

„Að gera kröfu um sérsniðna reikniaðferð sem byggist eingöngu á fæðingarári fyrir eitt einstakt lögsagnarumdæmi skapar verulegar og óhóflegar tæknilegar hindranir og áskoranir við bakendaforritum.“

Að lokum er lagt til að gera foreldrum kleift að kynna stafræna þjónustu smám saman til sögunnar. Google segist tilbúið að miðla sérþekkingu og vinna með íslenskum kennurum, foreldrum og stefnumótendum. Nú þegar séu alls kyns leiðir og stillingaratriði sem eiga að auka öryggi barna og unglinga á netinu.

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