Munda fallbyssurnar við landamærin Samúel Karl Ólason skrifar 27. október 2026 23:13 Sjónarhornið frá einni eftirlitsstöð í Suður-Kóreu á dögunum. Norðurkóreskir hermenn við æfingar á stórskotaliðsvopn sem búið er að koma fyrir við landamæri ríkjanna. EPA/YONHAP Norðurkóreskir hermenn hafa komið fyrir fallbyssum við landamærin milli Norður- og Suður-Kóreu. Stórskotaliðsvopnin eru bersýnileg yfir landamærin og er beint til suðurs. Spennan á landamærunum hefur aukist töluvert á undanförnum vikum og með þessu eru ráðamenn í Norður-Kóreu sagðir vilja senda skilaboð til ráðamanna í Seoul. Á eina fallbyssuna eru skilaboð sem hafa verið þýdd sem: „Gereyðið bandarísku heimsvaldasinnunum, svornum óvinum kóresku þjóðarinnar.“ Talið er að Norður-Kóreumenn hafi komið fyrir gífurlegum fjölda stórskotaliðsvopna við hlutlausa svæðið svokallaða. Þær eru þó iðulega faldar eða í byrgjum og ekki bersýnilegar undir berum himni. Spennan milli Norður- og Suður-Kóreu hefur aukist töluvert á undanförnum árum. Árið 2024 lýsti Kim Jong Un, einræðisherra Norður-Kóreu, því yfir að Suður-Kórea væri „eilífðaróvinur“ Norður-Kóreu og lokaði á opinber samskipti ríkjanna á milli. Síðan þá er áætlað að Norður-Kóreumenn hafi komið um 960 þúsund jarðsprengjum fyrir við landamæri ríkjanna. Norður-Kóreumenn hafa reist gaddavír á landamærunum og hafa lagt þar hundruð þúsunda jarðsprengja á undanförnum árum.EPA/YONHAP Kim hefur einnig látið byggja fleiri varðstöðvar og koma fyrir gaddavír og öðrum tálmum við landamærin. Spennan tók þar að auki mikinn kipp í síðasta mánuði þegar þrír suðurkóreskir hermenn særðust vegna jarðsprengju, sem norðurkóreskir hermenn eru sakaðir um að hafa komið fyrir sunnanmegin við landamærin. Síðan þá hafa ráðamenn beggja ríkja heitið því að auka viðbúnaðinn á landamærunum og hótað viðbrögðum við aðgerðum hvor annars. Ríkisstjórn Suður-Kóreu hefur krafist afsökunarbeiðni frá Kim í gegnum öryggisráð Sameinuðu þjóðanna. Í svari Norður-Kóreu við þeirri kröfu segir að ásakanirnar séu innantómur skáldskapur. Pyongyang sendi bréf til öryggisráðsins á sunnudaginn, samkvæmt frétt Yonhap-fréttaveitunnar, en þar segir að yfirvöld í Seoul hafi falsað sprenginguna með því markmiði að hægja á eða stöðva uppbyggingu varnarmannvirkja norðan við hlutlausa svæðið. Norður-Kóreumenn hafa einnig kvartað yfir því að suðurkóreskir hermenn hafi skotið viðvörunarskotum að hermönnum í norðri. Kim Yo Jong, valdamikil systir Kims Jong Un, hefur gengið hvað harðast fram gegn Suður-Kóreu að undanförnu, enda hefur hún yfirstjórn á samskiptum Norður-Kóreu við Suður-Kóreu. Auk þess að auka viðbúnaðinn á landamærunum hefur hún sagt að til standi að setja upp stóra hátalara við landamærin og básúna áróður yfir þau. Þetta á víst að gera alls staðar við landamæri ríkjanna, sem eru um 250 kílómetra löng. Nú hefur stórskotaliðsvopnum einnig verið komið fyrir þar. Þrjár fallbyssur sýnilegar Myndir hafa verið teknar af að minnsta kosti þremur slíkum vopnum sem skjóta 122mm sprengikúlum. Öllum er miðað til suðurs og hafa hermenn Norður-Kóreu einnig verið myndaðir við æfingar á þessi vopn. Greinendur sem ræddu við blaðamann Reuters segja að vopnin séu af gerðinni M-1981 122mm en það eru fallbyssur sem ekið er undir eigin afli og hafa þessi tilteknu vopn verið í notkun í Norður-Kóreu frá áttunda áratug síðustu aldar. Þau eru talin geta skotið sprengikúlum allt að 24 kílómetra og gætu þar af leiðandi verið notuð gegn bæ sem er tiltölulega skammt frá landamærunum. Nýrri stórskotaliðsvopn Norður-Kóreu hafa sum hver mun meiri drægni. Sérfræðingur í málefnum Norður-Kóreu sagði í samtali við Sky News að með þessu væru ráðamenn í Pyongyang að senda skilaboð. Þeir ætli að halda áfram víggirðingu landamæranna og framfylgja stefnu sinni við hlutlausa svæðið sama hvað Suður-Kóreumenn vilja hafa um það að segja. Aukinn uppbygging Herafli Norður-Kóreu hefur gengist töluverða nútímavæðingu og uppbyggingu á undanförnum árum. Kim hefur veitt Rússum umfangsmikla aðstoð vegna innrásar Vladimírs Pútín í Úkraínu og hefur hann í staðinn fengið peninga, aðgang að hergagnatækni Rússa og vettvang til að prófa vopn sín, svo eitthvað sé nefnt. Kim er farinn að framleiða sína eigin dróna í Norður-Kóreu og er eins konar vopnakapphlaup farið af stað á Kóreuskaga. Í Suður-Kóreu óttast ráðamenn að Norður-Kóreumenn gætu notað tiltölulega ódýra sjálfsprengidróna í massavís til að brjóta á bak aftur dýrar hátæknivarnir Suður-Kóreu og Bandaríkjanna, ekki ósvipað því sem hefur verið að eiga sér stað í Mið-Austurlöndum á undanförnum mánuðum. Suður-Kóreumenn reiða sig á veru bandarískra hermanna í Suður-Kóreu og á fælingarmátt kjarnorkuvopna Bandaríkjanna. Tiltrúin á þessa aðstoð og það að Bandaríkjamenn væru tilbúnir til að beita kjarnorkuvopnum sínum til að verja Suður-Kóreu og þannig taka áhættu á að kjarnorkuvopnum yrði beitt gegn Bandaríkjunum er ekki sú sama og hún var. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur verið harðorður í garð Suður-Kóreu og skammað ráðamenn þar meðal annars fyrir að vilja ekki aðstoða Bandaríkin gegn Íran. Þá hefur hann á sama tíma talað fallega um Kim Jong Un og staðhæft að hann sé vinur sinn. Samhliða þessari þróun og hernaðaruppbyggingu í Norður-Kóreu hafa Suður-Kóreumenn reynt að byggja upp eigin herafla og þróa ný vopn. Hergagnaiðnaður Suður-Kóreu þykir stór og ríkið framleiðir mikið magn vopna og hergagna á ári hverju. Að undanförnu hafa Suður-Kóreumenn lagt áherslu á að bæta hefðbundin vopn sín til að sporna gegn ógninni frá nágrönnum sínum. Norður-Kórea Suður-Kórea Hernaður Mest lesið Aukafundur borgarfulltrúa: Tugir stöðugilda í nýrri hrinu uppsagna og niðurskurðar Innlent Áfall fyrir Donald Trump og Vladimír Pútín Erlent Hildur svaraði fyrir uppsagnirnar Innlent Hildi og Inga Þór sagt upp Innlent Ákærður fyrir að drepa tvo af gáleysi Innlent „Ég geri ekki athugasemd við það að þetta símtal hafi átt sér stað“ Innlent Sjötíu ákærðir fyrir svíkja fé út úr Landsbankanum Innlent „Við eigum bara að þegja og sætta okkur við þetta“ Innlent Fækka um rúmlega sjötíu stöðugildi Innlent Gefur meirihlutanum falleinkunn Innlent Fleiri fréttir Tekur við Bolsonaro opnum örmum Munda fallbyssurnar við landamærin Enginn skýr sigurvegari í útgönguspám Efins um „einkaframtak Norðmanna og Finna“ Tveir ákærðir vegna uppákomu við bandaríska herstöð á Englandi Ákæra Comey enn eina ferðina Stubb og Støre ræddu við Pútín Fóðruðu loftslagsvá aðeins minna en metárið á undan Kjörstaðir opnir í Ísrael Óljóst hver mun leiða ríkisstjórn Stúdenta í Serbíu Trump segir svindlað í brasilísku kosningunum Kosningar í Ísrael: Arabaflokkarnir gætu ráðið úrslitum Biskupar sjá eftir bænastund með Trump Fundu 31 byssu, Hitler-brjóstmynd og danskan fána Áhrifavaldar sektaðir fyrir að auglýsa veðmál Stór hluti Oxford Street orðinn göngugata Sagðir vilja fá Orbán til að stýra Sameinuðu þjóðunum Áfall fyrir Donald Trump og Vladimír Pútín Tókst ekki moða neitt úr miðjunni Fundu auðgað úran í dánarbúi Óvæntur sigur Lula en Bolsonaro vill ógilda úrslitin „Noregur sökkar“ Vučić játar ósigur Stúdentahreyfing freistar að velta þaulsetnum Vučić Leikur á hnífsegg í Brasilíu Machado snýr heim eftir nær árs útlegð Hinn grunaði með geðklofa og fluttur á geðdeild Stefna Anthropic fyrir brot á höfundarrétti Presley Loka Vesturbakkanum á kjördag Ísraela Serbar ganga til skyndikosninga Sjá meira