Markametið í efstu deild karla í fótbolta var til umræðu í Stúkunni á Sýn Sport í gær. Þar var staðfest að Aron Sigurðarson hefur ekki jafnað markametið líkt og talið var í fyrstu. KSÍ tók af honum mark sem hann skoraði gegn Fram á dögunum.
Mark Arons gegn Fram í þarsíðustu umferð var tekið af honum og þar af leiðandi hefur hann aðeins skorað 20 mörk í deildinni, en ekki 21 mark. Markanefnd KSÍ tók markið af Aroni, þar sem skot hans sem fór af Kennie Chopart og í netið var á leið framhjá og það því skráð sem sjálfsmark.
„Hverjir í fjandanum eru í markanefnd? Og hvernig kemst maður í markanefnd? Ég hef aldrei heyrt um neinn aðila eða hitt neinn sem er í markanefnd,“ sagði Guðmundur Benediktsson, þáttastjórnandi Stúkunnar í gær.
Markametið stendur í 21 marki sem Benoný Breki Andrésson skoraði árið 2024 fyrir KR-inga. Aron þarf því að skora tvö mörk fyrir KR í lokaumferð deildarinnar við Breiðablik á KR-velli næstu helgi.
Baldur Sigurðsson sagðist í þætti Stúkunnar í gærkvöld hafa trú á því að hann muni bæta metið í leiknum um næstu helgi.
„Það kæmi mér ekkert á óvart að hann myndi bæta þetta, og setja tvö,“ sagði Baldur í umræðu um Aron og markametið.
„Ég hélt hann myndi slá þetta fyrir þónokkrum umferðum,“ sagði Sigurbjörn Hreiðarsson, meðal annars í þættinum.
Aron hefur spilað sex leiki í röð án þess að skora, eftir að hann skoraði þrjú mörk gegn KA þann 23. Ágúst síðastliðinn. Sú þrenna kom honum í 20 mörkin sem er enn markafjöldi hans í deildinni.
Umræðu um markametið og Aron má sjá í spilaranum.