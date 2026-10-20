Sjáðu mörkin sex og rauða spjaldið í Dalnum

ÍA vann 4-2 útisigur á Fram í Úlfarsárdal í gær í næst síðustu umferð Bestu deildar karla í fótbolta. Þar gekk á ýmsu og Framarar manni færri stærstan part.
Kristófer Konráðsson kom Frömurum yfir í leiknum eftir aðeins fjórar mínútur en Fram varð manni færri þegar Freyr Sigurðsson fékk beint rautt spjald fyrir groddaralega tæklingu eftir 12 mínútna leik.
Miðvörðurinn Baldvin Þór Berndsen skoraði tvö mörk til að koma Skagamönnum yfir en Kristófer jafnaði með sínu öðru marki fyrir fram.
Komið var fram í uppbótartíma þegar Rafael Máni Þorsteinsson og Viktor Jónsson skoruðu sitthvort markið til að tryggja ÍA 4-2 útisigur.
Sjá má mörkin og rauða spjaldið í spilaranum.