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sunnudagur 18. október 2026
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Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
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Íslenski boltinn
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Golf
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Gagnrýni
Spurningaleikir
Samkvæmislífið
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Menning
Ísland í dag
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Uppskriftir
Heilsa
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Samhengið með Sif
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Í beinni
Bein útsending:
Sprengisandur á Bylgjunni
Bein útsending:
Landsliðakeppni í Bakgarðshlaupi
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