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laugardagur 17. október 2026
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Bónus karla
Bónus kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
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Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Spurningaleikir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
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Landsliðakeppni í Bakgarðshlaupi
Fótbolti - Besta deild karla
Keflavík
KR
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Bein útsending:
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Fótbolti - Besta deild karla
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KR
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
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