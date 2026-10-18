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sunnudagur 18. október 2026
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Besta karla
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Samkvæmislífið
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Fótbolti
Í beinni
Bein útsending:
Landsliðakeppni í Bakgarðshlaupi
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
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