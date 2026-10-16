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föstudagur 16. október 2026
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Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Olís karla
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Körfubolti
Handbolti
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Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
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Gagnrýni
Spurningaleikir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
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„Stígðu út úr torfkofanum, kona“
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Fótbolti - Besta deild karla
ÍBV
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Fótbolti - Besta deild kvenna
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