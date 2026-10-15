Minnst fjórir féllu í skotáras í Oregon Eiður Þór Árnason skrifar 15. október 2026 22:44 Lögregla girti skólalóðina af í dag. Ap/Joe kline Minnst þrjú börn og einn fullorðinn féllu í skotárás í Silver Rail-grunnskólanum í Bend í Oregonríki í Bandaríkjunum í dag. Árásarmaðurinn var skotinn til bana, að sögn lögreglu. CBS News greinir frá þessu. Yfirvöldum barst tilkynning um að skoti hefði verið hleypt af inn í bíl fyrir utan grunnskólann klukkan 12:59 að staðartíma, að sögn AP-fréttaveitunnar. Fleiri neyðarsímtöl bárust síðan innan úr skólanum. Árásarmaðurinn var skotinn skömmu eftir að lögregla kom á vettvang, að sögn lögreglu. Ekki er ljóst á þessari stundu hvort lögregla, almennur borgari eða árásarmaðurinn sjálfur hleypti af skotinu. Silver Rail-grunnskólanum var lokað og fékk enginn að fara inn eða út úr byggingunni, að því er fram kemur í Facebook-færslu Bend-La Pine-skólaumdæmisins á Facebook. Skólinn er í yfir 160 kílómetra fjarlægð suðaustur af Portland. Alls voru 459 nemendur skráðir þar á síðasta ári, samkvæmt menntamálayfirvöldum í Oregon. Skólinn er fyrir nemendur frá leikskólaaldri og upp í fimmta bekk. Bandaríkin Skotárásir í Bandaríkjunum Mest lesið Jón Gnarr segir sig úr þingflokki Viðreisnar Innlent Hefur kvartað yfir stuðningsleysi í flokknum Innlent „Þessi ákvörðun mun kosta mörg mannslíf“ Erlent Lést í stormi í Færeyjum Erlent Ögurstund fyrir framtíð Eflingar innan ASÍ Innlent Lögreglan lýsir eftir Halldóri Inga Innlent Krefjast milljarða vegna Barnaskóla Kársness Innlent Anna Valdimarsdóttir er látin Innlent Lentu í öldugangi við Reynisfjöru Innlent „Bara 15. október og við erum auðvitað uggandi yfir vetrinum“ Innlent Fleiri fréttir Minnst fjórir féllu í skotáras í Oregon Lést í stormi í Færeyjum Hættir við að skjóta Hasan í beinni Biðja viðskiptavini að vera á varðbergi Andersson hafnað í sænska þinginu Hófu aftur árásir á olíuvinnslur í Rússlandi Eldur í ráðuneyti og banka í óeirðum í Tirana Tuttugu og sjö nemendur látnir eftir að þak skóla hrundi „Þessi ákvörðun mun kosta mörg mannslíf“ Bækur Rooney teknar úr sölu í Bretlandi Umsátur opinberar skuggastríð málaliða Gefur í skyn að bandarísk stjórnvöld hafi sett takmarkanir á Úkraínumenn Brösugleg byrjun hjá nýjum talsmanni Trumps Handteknir fyrir að féfletta NATO-skip í Noregi Fundu elsta skipsflak heims Árásum fjölgar og Íranir ætla að loka Hormússundi aftur Takmarkanir á Starlink í Úkraínu: „Þetta getur ekki verið tilviljun“ Yfir hálf milljón án rafmagns í Kænugarði eftir árásir Rússa í nótt Segja hálfa milljón hafa tekið þátt Styður Repúblikana með tugum milljarða Páfinn greindist með lungnakrabbamein Fjörutíu ár fyrir morðið á Tupac Aðgerð páfa gekk vel Staðfestir að Rússar höfðu afskipti af Brexit Sendiherrann beðinn um að segja af sér „Þeir samþykktu, af því að ég segi að þeir samþykktu“ Atkvæðagreiðsla boðuð í þrátefli eftir sænsku kosningarnar Þingkona segist fórnarlamb pólitískra ógnana Trump eftir húsleit Rannsaka dauðsfall í rússíbana í Six Flags Úkraínsku skipi sökkt við strendur Búlgaríu Sjá meira