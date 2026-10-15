Tillaga um Magdalenu Andersson sem forsætisráðherra Svíþjóðar var felld með miklum meirihluta í sænska þinginu nú rétt áðan. Niðurstaðan kemur lítið á óvart en borin var fram tillaga um Andersson sem forsætisráðherra í ríkisstjórn sem aðeins væri skipuð fulltrúum Jafnaðarmannaflokksins.
Ljóst var fyrir atkvæðagreiðsluna í morgun að Andersson nyti ekki trausts meirihluta þingmanna á sænska þinginu í embætti forsætisráðherra. Niðurstaðan var sú að 99 þingmenn sögðu já en 248 sögðu nei og tveir voru fjarverandi.
Flokkarnir sem mynda vinstri blokkina hafa ekki náð samkomulagi um samstarf og í gær sögðu bæði formaður Vinstriflokksins og talsmenn Græningja að flokkarnir myndu ekki greiða atkvæði með ríkisstjorn sem þeir ættu ekki sæti í.
Í morgun greindi formaður Miðflokksins síðan frá því að þingmenn flokksins myndu líka segja nei.
„Miðflokkurinn gæti stutt ríkisstjórn sem eingöngu væri skipuð Jafnaðarmönnum, en það er engin pólitísk áætlun til staðar sem byggir á áherslum í miðjunni. Þess vegna mun Miðflokkurinn segja nei í atkvæðagreiðslu dagsins um forsætisráðherra,“ sagði Elisabeth Thand Ringqvist formaður Miðflokksins við SVT í morgun.
Miðflokkurinn, Græningjar, Vinstriflokkurinn og Jafnaðarmannaflokkurinn mynda hina svokölluðu vinstri blokk sem náði meirihluta á þinginu í kosningunum þann 12. september.
Miðflokkurinn hefur hins vegar gefið út að hann muni ekki starfa í ríkisstjórn með Vinstriflokknum og því hefur verkefni Andersson síðustu vikur verið að reyna að finna samstarfsflöt flokkanna á milli. Það hefur gengið bölvanlega en Andersson hefur í tvígang fengið umboð til stjórnarmyndunar frá forseta þingsins. Í fyrra skiptið gafst hún upp en fékk tækifærið á ný og hafði þá viku til að mynda stjórn.
Niðurstöður þingkosningaþegar 100% atkvæða hafa verið talin
Það gekk litlu betur og á fundi Andersson með þingforsetanum Andreas Norlén á þriðjudag sagði hún að aðstæður væru ekki til stjórnarmyndunar þó árangur hafi náðst í viðræðum flokkanna. Óbrúanlegur ágreiningur væri enn til staðar.
Í kjölfarið ákvað Norlén að leggja fram tillögu um Andersson sem forsætisráðherra í ríkisstjórn sem aðeins yrði skipuð fulltrúum Jafnaðarmannaflokksins og sjá hvort fulltrúar hinna flokkanna í vinstri blokkinni myndu styðja við þá tillögu.
Óljóst er hver fær næst umboð til stjórnarmyndunar en líklegt er að það verði Ulf Kristersson, leiðtogi Moderaterna og fráfarandi forsætisráðherra. Forseti þingsins getur í mesta lagi lagt fram fjórar tillögur að forsætisráðherra til atkvæðagreiðslu í þingsalnum, verði þær allar felldar skal boða til nýrra kosninga.
Talsmaður Græningja.
Formaður Kristilegra demókrata og orku- og iðnaðarráðherra.
Formaður Miðflokksins.
Formaður Svíþjóðardemókrata.
Formaður Sósíaldemókrata.
Formaður Vinstriflokksins.
Formaður Frjálslynda flokksins og menntamálaráðherra.
Formaður Moderaterna og forsætisráðherra.
Þá hafa heyrst raddir þess efnis að Elisabeth Thand Ringqvist formaður Miðflokksins ætti að láta reyna á myndun miðjustjórnar sem hún hefur talað fyrir. Slíkt myndi krefjast þess að flokkar úr hægri og vinstri blokkum myndu vinna saman.
Formenn bæði Kristilegra demókrata og Frjálslyndra, sem eru hluti af fráfarandi ríkisstjórn, hafa báðir sagt að slíkt samstarf sé ekki í myndinni.
Óhætt er að segja að allt sé í upplausn í sænskum stjórnmálum. Spár stjórnmálafræðinga um að erfitt yrði að mynda ríkisstjórn virðast vera að ganga eftir og allt stefnir í aðra stjórnarkreppuna í Svíþjóð á aðeins átta árum.