Hættir við að skjóta Hasan í beinni Samúel Karl Ólason skrifar 15. október 2026 14:50 Donald Trump segir að Hasan verði tekinn af lífi með aftökusveit, eins og til stóð. Það verði þó ekki sýnt í beinni útsendingu. AP/Alex Brandon Nidal Malik Hasan verður ekki skotinn til bana í beinni útsendingu. Donald Trump tilkynnti þá ákvörðun sína að hætta við að streyma aftöku hans á netinu en hún hafði verið harðlega gagnrýnd úr ýmsum áttum vestanhafs. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, sagði frá því í síðustu viku að til stæði að skjóta Hasan til bana á sömu herstöð og hann myrti þrettán og særði 32 til viðbótar árið 2009. Aftakan myndi fara fram í desember. Þá sagði Hegseth að streymt yrði frá aftökunni á netinu og átti það að vera í forvarnarskyni. Hasan var major í bandaríska hernum. Hann var geðlæknir í Fort Hood-herstöðinni í Texas árið 2009 þegar hann gekk inn á heilsugæslustöð herstöðvarinnar og hóf skothríð. Þar biðu hermenn í röð eftir bólusetningu og læknisskoðun fyrir ferð til Afganistan. Við réttarhöldin gegn honum kom fram að hann hafði undirbúið árásina í nokkrar vikur. Hann hafði meðal annars farið á námskeið þar sem hann lærði að skipta hratt um magasín í skammbyssu sem hann keypti sérstaklega fyrir árásina. Við réttarhöldin gegn honum sagðist hann vilja koma í veg fyrir að hermennirnir sem hann skaut færu til Afganistan og dræpu þar múslima. Eftir yfirlýsingu Hegseth gagnrýndu margir ætlanir hans og Trumps. Gagnrýnin kom úr mörgum áttum og meðal annars innan úr Repúblikanaflokknum og bentu margir á það að myndefnið gæti hæglega verið notað af hryðjuverkasamtökum í áróðursskyni. Aðrir bentu meðal annars á að ef markmiðið væri fæling, væri opinber aftaka ekki besta leiðin til þess. Öfgamenn sem vildu fremja hryðjuverk gætu jafnvel séð tækifæri í slíku. Hasan er bundinn við hjólastól. Verður tekinn af lífi en ekki í beinni Trump skrifaði færslu um málið á Truth social í dag þar sem hann sagðist hafa hætt við að taka Hasan af lífi í beinni útsendingu. Í færslunni segir Trump að Hasan sé mjög slæmur og illur maður og gefur til kynna að það sé Barack Obama að kenna að ekki hafi verið komið í veg fyrir ódæði hans á sínum tíma, þar sem starfsmenn Alríkislögreglu Bandaríkjanna, hafi litið fram hjá samskiptum Hasans við öfgamenn. Trump segist þeirrar skoðunar að opinber aftaka gæti haft mikinn fælingarmátt gegn sambærilegum árásum í framtíðinni. Þannig gæti heimurinn séð hvernig Bandaríkin komi fram við hryðjuverkamenn og „úrhrök“ eins og Hasan. Hins vegar vildu margir ekki horfa á hann deyja í beinni útsendingu. „Hann mun deyja, eins og áætlað er, með aftökusveit, en viðburðinum verður ekki streymt í beinni útsendingu.“ Trump segir að fjölskyldur fórnarlamba Hasans megi horfa á aftökuna, kjósi þær að gera það. Þær eigi rétt á að sjá réttlætinu framfylgt. Bandaríkin Donald Trump Erlend sakamál Dauðarefsingar Mest lesið Jón Gnarr segir sig úr þingflokki Viðreisnar Innlent „Þessi ákvörðun mun kosta mörg mannslíf“ Erlent Lentu í öldugangi við Reynisfjöru Innlent Vilja nýjan vindmæli: „Þökin fara á loft, falla niður og splundrast“ Innlent Anna Valdimarsdóttir er látin Innlent Bækur Rooney teknar úr sölu í Bretlandi Erlent Niðurstaðan hafi áhrif á framtíð Eflingar innan ASÍ Innlent „Þetta situr náttúrulega í manni“ Innlent Íslenskir kælar teknir af netinu eftir árás í Frakklandi Innlent Lögreglan lýsir eftir Halldóri Inga Innlent Fleiri fréttir Hættir við að skjóta Hasan í beinni Biðja viðskiptavini að vera á varðbergi Andersson hafnað í sænska þinginu Hófu aftur árásir á olíuvinnslur í Rússlandi Eldur í ráðuneyti og banka í óeirðum í Tirana Tuttugu og sjö nemendur látnir eftir að þak skóla hrundi „Þessi ákvörðun mun kosta mörg mannslíf“ Bækur Rooney teknar úr sölu í Bretlandi Umsátur opinberar skuggastríð málaliða Gefur í skyn að bandarísk stjórnvöld hafi sett takmarkanir á Úkraínumenn Brösugleg byrjun hjá nýjum talsmanni Trumps Handteknir fyrir að féfletta NATO-skip í Noregi Fundu elsta skipsflak heims Árásum fjölgar og Íranir ætla að loka Hormússundi aftur Takmarkanir á Starlink í Úkraínu: „Þetta getur ekki verið tilviljun“ Yfir hálf milljón án rafmagns í Kænugarði eftir árásir Rússa í nótt Segja hálfa milljón hafa tekið þátt Styður Repúblikana með tugum milljarða Páfinn greindist með lungnakrabbamein Fjörutíu ár fyrir morðið á Tupac Aðgerð páfa gekk vel Staðfestir að Rússar höfðu afskipti af Brexit Sendiherrann beðinn um að segja af sér „Þeir samþykktu, af því að ég segi að þeir samþykktu“ Atkvæðagreiðsla boðuð í þrátefli eftir sænsku kosningarnar Þingkona segist fórnarlamb pólitískra ógnana Trump eftir húsleit Rannsaka dauðsfall í rússíbana í Six Flags Úkraínsku skipi sökkt við strendur Búlgaríu Þurftu að kyrrsetja flugvél vegna veggjalúsa Hafa gert árásir á sex orkumannvirki eftir yfirlýsingu Trump Sjá meira