Anna Valdimarsdóttir er látin Magnús Jochum Pálsson skrifar 15. október 2026 09:31 Sálfræðingurinn Anna Valdimarsdóttir er látin eftir erfið veikindi. Anna Valdimarsdóttir, sálfræðingur og rithöfundur, lést á Landspítalanum við Hringbraut 9. október, 78 ára að aldri, eftir erfið veikindi. Anna rak eigin sálfræðistofu um margra ára bil, hélt vinsæl nám í sjálfstyrkingu og gaf út bækur um sjálfs- og hugrækt. Greint er frá andlátinu í Morgunblaðinu. Anna fæddist 25. júní 1948 í Reykjavík. Foreldrar hennar voru Valdimar Jóhannsson bókaútgefandi og Ingunn Ásgeirsdóttir, húsfreyja og starfsmaður við bókaútgáfu. Anna var miðjubarn og átti eldri bróðurinn Ásgeir Má Valdimarsson og yngri bróðurinn Jóhann Pál Valdimarsson. Anna gekk í Austurbæjarskóla, Kvennaskólann og lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík. Hún var með BA-próf í sálfræði og bókasafnsfræði frá Háskóla Íslands, cand. psych.-próf frá Háskólanum í Ósló og stundaði framhaldsnám í sálfræði við Washington-háskóla í Seattle. Anna starfaði víða, meðal annars á Háskólabókasafninu hérlendis, aðalbókasafni Gautaborgar og við bókaútgáfu föður síns. Hún var framkvæmdastjóri Iðunnar, vann á bókaútgáfunni með námi, þýddi bækur og fékk þýðingarverðlaun Reykjavíkurborgar fyrir Jósefínu, árið 1974, og ritstýrði bókinni Uppgjör konu, eftir Höllu Linker, sem kom út 1987. Anna gaf út þó nokkrar bækur. Nýkomin heim úr framhaldsnámi í Bandaríkjunum opnaði Anna sálfræðistofu árið 1982 og hélt jafnframt vinsæl námskeið í sjálfstyrkingu. Hún var stundakennari við HÍ, kenndi við Endurmenntun HÍ og var kennslustjóri í sérfræðingsnámi í hugrænni atferlismeðferð. Hún hélt fjölda fyrirlestra, hér og erlendis, um sjálfstyrkingu, núvitund, samskipti, ástina og listina að elska og njóta. Meðal rita Önnu eru ljóðabókin Úlfabros (1997), Leggðu rækt við sjálfan þig (1999), Leggðu rækt við ástina (2001), Hugrækt og hamingja (2014) auk fjölda greina og bæklinga og var höfundur fræðsluþáttanna Fjölskyldunnar sem komu út 1994 á ári fjölskyldunnar. Anna sat í stjórn Sálfræðingafélags Íslands, Samtaka heilbrigðisstétta, Kynfræðifélags Íslands, var einn stofnenda og fyrsti formaður Alúðar, félags um núvitund og vakandi athygli, og sat í stjórn Lífspekifélags Íslands. Þá var hún formaður Dáleiðslufélags Íslands, félags fagfólks um dáleiðslu. Synir Önnu eru Valdimar Sverrisson, f. 1967, Jón Helgi Jónsson, f. 1973, og Jóhann Páll Jónsson, f. 1988. Barnabörnin eru fjögur og langömmubörnin tvö. Útför Önnu fer fram frá Háteigskirkju fimmtudaginn 22. október kl. 13. Andlát Mest lesið „Þessi ákvörðun mun kosta mörg mannslíf“ Erlent Lentu í öldugangi við Reynisfjöru Innlent Bækur Rooney teknar úr sölu í Bretlandi Erlent Vilja nýjan vindmæli: „Þökin fara á loft, falla niður og splundrast“ Innlent Vélmenni útbúa nú matarbakka og ferja í flugvélarnar Viðskipti innlent Anna Valdimarsdóttir er látin Innlent Verðkröfur stjórnvalda hafi fælt lyfjaframleiðendur frá Innlent Sköpuðust aðstæður fyrir „snælduvitlaust veður“ á Siglufirði Innlent Viðvaranir enn í gildi og vegir víða á óvissustigi Innlent Biðlar til fólks að fara varlega í vetrarfærðinni Innlent Fleiri fréttir Biðlar til fólks að fara varlega í vetrarfærðinni Auglýsa eftir forstjóra Miðstöðvar um öryggisráðstafanir Anna Valdimarsdóttir er látin Vilja nýjan vindmæli: „Þökin fara á loft, falla niður og splundrast“ Borkjarnar vegna Eyjaganga gefa tilefni til bjartsýni Sköpuðust aðstæður fyrir „snælduvitlaust veður“ á Siglufirði Viðvaranir enn í gildi og vegir víða á óvissustigi Óvissustig vegna snjóflóðahættu í Súðavíkurhlíð Verðkröfur stjórnvalda hafi fælt lyfjaframleiðendur frá Valhöll skrefi nær því að verða níutíu herbergja hótel Lentu í öldugangi við Reynisfjöru Skildu þýfið eftir á vettvangi í stolnum bíl Vandinn heimatilbúinn og vill sleppistæði Með gaddakúlu og sprautunálakylfu „Það væri mjög miður“ Litli spítalinn án samnings og ráðherra sér ekkert svigrúm Kallar 25 ára þak á verðtryggð lán sýndarmennsku Ráðist inn í skóla og veist að nemendum eða starfsfólki Óþolandi leyndarhyggja ríki um niðurstöður PISA-prófa Vill skýr viðbrögð við trassaskap í losunarmálum í lög Vilja hækka akstursgjald eldra fólks um allt að 163 prósent Aðeins talið sannað að Andri hafi beitt leigjandann ofbeldi Ekki lengur hægt að treysta island.is í blindni „Það andar ekki köldu á milli mín og neinna annarra“ Hreyfingin stærri en einstakar persónur Aftakaveður gengur yfir landið og búist við vegalokunum vegna ófærðar Setja á ráðningarbann og lækka greiðslur til bæjarfulltrúa Deilur við Höllu eigi sér langa sögu Inga vill áfram banna atvinnumannahnefaleika Vatnið finni sér leið í gegnum sprungur Sjá meira