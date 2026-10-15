Fótbolti

Hegðun erkifjenda þeirra ekki komið á ó­vart gegn Bayern München

Andri Broddason skrifar
Bodø/Glimt heldur áfram að vinna leiki á heimavelli í Meistaradeild Evrópu.
Bodø/Glimt heldur áfram að vinna leiki á heimavelli í Meistaradeild Evrópu. Getty/Martin Ole Wold

Norsku liðin í Meistaradeild Evrópu voru að þvælast fyrir þýsku stórliðunum í annarri umferð deildarinnar. Eftir að Viking gerði jafntefli við Bayern München náði Bodø/Glimt að vinna Borussia Dortmund í Noregi í gær 1-0.

Þrátt fyrir að sigur Bodø/Glimt hafi verið afrek út af fyrir sig þá voru leikmenn Bodø spurðir út í 3-3 jafntefli Viking og Bayern München. Þar voru leikmenn Vikings gagnrýndir fyrir að komast í hausinn á leikmönnum Bayern München.

Nikita Haikin, markmaður Bodø/Glimt, lofaði Viking fyrir að ná stigi gegn einu besta liði heims en það er ekki sama hvernig það er gert.

„Við þurfum að muna að við erum fyrst og fremst íþróttamenn og það eru margir ungir aðdáendur sem horfa á okkur. Það eru nokkur atvik í leik gærdagsins sem ég er á móti vegna þess að við þurfum að sýna hvor öðrum virðingu,“ sagði Haikin í viðtali við NRK eftir sigurinn gegn Dortmund.

„Ég óska þeim til hamingju með stigið. En þetta er bara eitt stig, ekki sigur, við megum ekki gleyma því.“

Bodø/Glimt mætti Bayern München í fyrstu umferð Meistaradeildarinnar í Þýskalandi en þar sá norska liðið ekki til sólar. Leikurinn endaði með 5-0 sigri Bayern og því líta úrslit Vikings verr út fyrir Bodø/Glimt.

Andrine Hegerberg, sérfræðingur NRK, segir Norðmenn þurfa að passa sig á því að verða ekki hræsnarar. Hann vitnaði í atvik Elliot Anderson gegn Noregi á heimsmeistaramótinu í fótbolta þegar mark Noregs var dæmt ógilt eftir að Anderson lét sig detta í aðdraganda marksins.

Zlatko Tripic, leikmaður Vikings, var duglegur að nýta sér sömu aðferðir og Anderson í leiknum gegn Bayern og fiskaði Michael Olise, leikmann Bayern, af velli með rautt spjald.

Bæði Bodø/Glimt og Viking hafa því átt frábæra umferð í Meistaradeildinni en liðin eru í harðri baráttu í norsku úrvalsdeildinni. Bæði lið eru í efstu tveim sætum deildarinnar með jafnmörg stig og sömu markatölu þegar aðeins átta umferðir eru eftir í deildinni.

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