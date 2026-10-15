Hegðun erkifjenda þeirra ekki komið á óvart gegn Bayern München Andri Broddason skrifar 15. október 2026 12:31 Bodø/Glimt heldur áfram að vinna leiki á heimavelli í Meistaradeild Evrópu. Getty/Martin Ole Wold Norsku liðin í Meistaradeild Evrópu voru að þvælast fyrir þýsku stórliðunum í annarri umferð deildarinnar. Eftir að Viking gerði jafntefli við Bayern München náði Bodø/Glimt að vinna Borussia Dortmund í Noregi í gær 1-0. Þrátt fyrir að sigur Bodø/Glimt hafi verið afrek út af fyrir sig þá voru leikmenn Bodø spurðir út í 3-3 jafntefli Viking og Bayern München. Þar voru leikmenn Vikings gagnrýndir fyrir að komast í hausinn á leikmönnum Bayern München. Nikita Haikin, markmaður Bodø/Glimt, lofaði Viking fyrir að ná stigi gegn einu besta liði heims en það er ekki sama hvernig það er gert. „Við þurfum að muna að við erum fyrst og fremst íþróttamenn og það eru margir ungir aðdáendur sem horfa á okkur. Það eru nokkur atvik í leik gærdagsins sem ég er á móti vegna þess að við þurfum að sýna hvor öðrum virðingu,“ sagði Haikin í viðtali við NRK eftir sigurinn gegn Dortmund. „Ég óska þeim til hamingju með stigið. En þetta er bara eitt stig, ekki sigur, við megum ekki gleyma því.“ Bodø/Glimt mætti Bayern München í fyrstu umferð Meistaradeildarinnar í Þýskalandi en þar sá norska liðið ekki til sólar. Leikurinn endaði með 5-0 sigri Bayern og því líta úrslit Vikings verr út fyrir Bodø/Glimt. Andrine Hegerberg, sérfræðingur NRK, segir Norðmenn þurfa að passa sig á því að verða ekki hræsnarar. Hann vitnaði í atvik Elliot Anderson gegn Noregi á heimsmeistaramótinu í fótbolta þegar mark Noregs var dæmt ógilt eftir að Anderson lét sig detta í aðdraganda marksins. Zlatko Tripic, leikmaður Vikings, var duglegur að nýta sér sömu aðferðir og Anderson í leiknum gegn Bayern og fiskaði Michael Olise, leikmann Bayern, af velli með rautt spjald. Bæði Bodø/Glimt og Viking hafa því átt frábæra umferð í Meistaradeildinni en liðin eru í harðri baráttu í norsku úrvalsdeildinni. Bæði lið eru í efstu tveim sætum deildarinnar með jafnmörg stig og sömu markatölu þegar aðeins átta umferðir eru eftir í deildinni. Norski boltinn Fótbolti Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Bo Johansson er látinn Fótbolti Lætur Ingu Sæland heyra það: „Óboðlegt og frekar hrokafullt“ Sport Freyr fann sig knúinn til að setja nýja reglu Fótbolti Leynilegt ráðabrugg gæti ógnað endurkjöri Infantino Fótbolti „Íslensk knattspyrna er að kveðja mjög góðan mann“ Fótbolti Örlög Elísabetar í höndum fyrrverandi markvarðar Liverpool Fótbolti „Stelpurnar vissu ekki einu sinni af þessu“ Fótbolti Reynir að lægja öldurnar: „Eftir leikinn talaði ég í reiði og pirringi“ Enski boltinn Lærir í Harvard meðan hann jafnar sig Enski boltinn Flautuþristar og frábær tilþrif: „Hún er eins og jarðýta“ Körfubolti Fleiri fréttir Hegðun erkifjenda þeirra ekki komið á óvart gegn Bayern München „Íslensk knattspyrna er að kveðja mjög góðan mann“ Leynilegt ráðabrugg gæti ógnað endurkjöri Infantino Mamdani skaut á Man City Lærir í Harvard meðan hann jafnar sig Sjáðu PSG refsa City, ótrúlegan viðsnúning Real og öll hin Amin fékk mynd af sér með skúrki Bayern Leikur liðs Elíasar færður vegna mótmæla Oft orðaður við United en kom með skýrt svar Freyr fann sig knúinn til að setja nýja reglu Bo Johansson er látinn Reynir að lægja öldurnar: „Eftir leikinn talaði ég í reiði og pirringi“ Örlög Elísabetar í höndum fyrrverandi markvarðar Liverpool Stúdentaóeirðir og táragas valda algjörri óvissu hjá liði Elíasar Sex marka sýning Villa og ótrúleg endurkoma Real Madrid Tvenna Haalands dugði skammt gegn PSG Guardiola sá versta hálfleik City á heimavelli í fjórtán ár Sjáðu þrennu Barcola og alla markasúpuna í Austurríki Barcola braut ísinn með látum í Austurríki Hártogið og lætin kosta Vinicius El Clásico og alls fjóra leiki Hvað verður um Martinez eftir gagnrýnina? Kjartan meiddist illa og verður lengi frá Rooney baunar á Ronaldo: „Allt rangt við þetta“ Uppsagnir hjá Arsenal Tekur ekki við fyrr en eftir tímabilið Náði að hefna sín gegn ítölsku félögunum Þorði ekki á Instagram eftir leikinn Óljós skilaboð vekja upp spurningar: „Ég er orðlaus“ Mörkin úr Meistaradeildinni: Hákon gegn Arsenal, dramatík og óvænt úrslit KSÍ fái rúma þrjá milljarða frá FIFA Sjá meira