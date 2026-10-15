Biðlar til fólks að fara varlega í vetrarfærðinni Oddur Ævar Gunnarsson og Telma Tómasson skrifa 15. október 2026 10:04 Svona var staðan á Sauðárkróki í morgun. Aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra biðlar til vegfarenda að fara varlega en vetrarfærð er fyrir norðan með snjó og krapi á vegum. Hann segir landshlutann hafa sloppið betur en á horfðist í óveðri gærdagsins en lögregla hafi haft áhyggjur um tíma af mikilli sjávarhæð við höfnina á Skagaströnd. „Staðan er bara góð utan þess að það er bara vetrarfærð og allt hvítt, snjór og krapi á vegum, þannig það er helsta áskorunin í augnablikinu,“ segir Höskuldur Birkir Erlingsson aðalvarðstjóri á Norðurlandi vestra í samtali við fréttastofu. Hann segir unnið hafi verið að hreinsun vega nú í morgun. Einhver skilaboð til vegfarenda sem eru á ferðinni? „Já, taka sér tíma. Það liggur ekkert á og þeir sem eru ekki komnir á vetrardekk þurfa að huga að því. Þetta er ekki gott núna eins og er, en það er líka náttúrulega alltaf möguleiki á að hinka því að miðað við veðurspána þá sýnist mér nú að strax seinni partinn í dag og svo aftur á morgun sé bara komið haust aftur og veðurblíða með rauðum tölum.“ Höskuldur segir vel hafa gengið hjá viðbragsaðilum í óveðrinu í gær. Landshlutinn hafi sloppið nokkuð vel og bændur undirbúið sig vel undir veðrið. „Veðurhæðin var nokkuð mikil. Það fór yfir fjörutíu metra á sekúndu í Blönudhlíð í Skagafirði og eins á Skagaströnd var mjög hvasst. Þar höfðum við áhyggjur, sjávarhæð var mikil og það fór sjór yfir höfnina og bátar voru við að losna. En það slapp allt til þannig mér sýnist við hér á Norðurlandi vestra bara hafa komist býsna vel frá þessu.“ Hann ítrekar beiðni sína til vegfarenda um að fara varlega í dag. Verið sé að hreinsa vegi og útlit fyrir hlýrra veður síðar í dag og á morgun. Skagafjörður Mest lesið „Þessi ákvörðun mun kosta mörg mannslíf“ Erlent Lentu í öldugangi við Reynisfjöru Innlent Bækur Rooney teknar úr sölu í Bretlandi Erlent Vilja nýjan vindmæli: „Þökin fara á loft, falla niður og splundrast“ Innlent Vélmenni útbúa nú matarbakka og ferja í flugvélarnar Viðskipti innlent Anna Valdimarsdóttir er látin Innlent Verðkröfur stjórnvalda hafi fælt lyfjaframleiðendur frá Innlent Sköpuðust aðstæður fyrir „snælduvitlaust veður“ á Siglufirði Innlent Viðvaranir enn í gildi og vegir víða á óvissustigi Innlent Biðlar til fólks að fara varlega í vetrarfærðinni Innlent Fleiri fréttir Biðlar til fólks að fara varlega í vetrarfærðinni Auglýsa eftir forstjóra Miðstöðvar um öryggisráðstafanir Anna Valdimarsdóttir er látin Vilja nýjan vindmæli: „Þökin fara á loft, falla niður og splundrast“ Borkjarnar vegna Eyjaganga gefa tilefni til bjartsýni Sköpuðust aðstæður fyrir „snælduvitlaust veður“ á Siglufirði Viðvaranir enn í gildi og vegir víða á óvissustigi Óvissustig vegna snjóflóðahættu í Súðavíkurhlíð Verðkröfur stjórnvalda hafi fælt lyfjaframleiðendur frá Valhöll skrefi nær því að verða níutíu herbergja hótel Lentu í öldugangi við Reynisfjöru Skildu þýfið eftir á vettvangi í stolnum bíl Vandinn heimatilbúinn og vill sleppistæði Með gaddakúlu og sprautunálakylfu „Það væri mjög miður“ Litli spítalinn án samnings og ráðherra sér ekkert svigrúm Kallar 25 ára þak á verðtryggð lán sýndarmennsku Ráðist inn í skóla og veist að nemendum eða starfsfólki Óþolandi leyndarhyggja ríki um niðurstöður PISA-prófa Vill skýr viðbrögð við trassaskap í losunarmálum í lög Vilja hækka akstursgjald eldra fólks um allt að 163 prósent Aðeins talið sannað að Andri hafi beitt leigjandann ofbeldi Ekki lengur hægt að treysta island.is í blindni „Það andar ekki köldu á milli mín og neinna annarra“ Hreyfingin stærri en einstakar persónur Aftakaveður gengur yfir landið og búist við vegalokunum vegna ófærðar Setja á ráðningarbann og lækka greiðslur til bæjarfulltrúa Deilur við Höllu eigi sér langa sögu Inga vill áfram banna atvinnumannahnefaleika Vatnið finni sér leið í gegnum sprungur Sjá meira