„Maður undirbýr sig fyrir það versta“ Tómas Arnar Þorláksson og Telma Tómasson skrifa 13. október 2026 10:59 Jóhann Magnússon hrossabóndi á Bessastöðum við Hrútafjörð að huga að stóðhestsefnunum áður en vonskuveður skellur á. vísir/aðsend „Maður býst ekki við neinu aftakaveðri fyrr en um hádegi á morgun. Ég býst nú við að menn hýsi í kvöld, þannig sofa menn betur og samviskan er betri. Maður undirbýr sig fyrir það versta.“ Þetta segir Jóhann Magnússon, hrossabóndi á Bessastöðum við Hrútafjörð, sem leggur nú allt kapp á að koma hrossum í var fyrir yfirvofandi óveður. Bændur á Norðurlandi vestra eru nú í óðaönn að undirbúa tilfærslu á skepnum af túnum og koma þeim í skjól eða á hús, áður en vonskuveður skellur á, á morgun. Spár gera ráð fyrir því að hin djúpa lægð sem mun ganga yfir stóran hluta landsins á morgun geti valdið mestum usla á norðanverðum Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra, en þar er gert ráð fyrir norðan stórhríð, með hvassviðri, lélegu skyggni og snjó á vegum. Færð getur spillst og búist við því að ekkert ferðaveður verði á þessu svæði, en þar taka appelsínugular viðvaranir gildi síðdegis á morgun og gilda inn í nóttina. „Við erum í þessum töluðu orðum að fara af stað í að smala heim öllum hrossum. Allavega folaldhryssur, veturgamlar, tveggja vetra, fara þar sem er aðgangur að skjólum og húsum. Einhver geld hross verða sett þar sem þau hafa aðgang að góðum skjólum,“ segir Jóhann sem tekur fram að folaldsmerar séu nú þegar komnar í gott skjól. Takið þið eitthvað inn af hrossum? Telurðu að það sé þörf á því? „Hrossin sem voru í þjálfun í sumar og þótt þau séu í haustfríi þessa dagana þá verða þau tekin inn í kvöld eða í fyrramálið.“ Hann segir aðra bændur í nágrenninu vera í startholunum fyrir komandi óveður. Fé sé komið í hús. „Þetta tekur svona tvo til þrjá klukkutíma og þá eru þeir komnir með allt sitt fé á hús. Það er bara spurning hvort menn bíði og sjái til hvernig þetta er í fyrramálið. Maður býst ekki við neinu aftakaveðri fyrr en um hádegi á morgun. Ég býst nú við að menn hýsi í kvöld, þannig sofa menn betur og samviskan er betri. Maður undirbýr sig fyrir það besta.“ Veður Hestar Mest lesið Lögreglan biðlar til fólks að flýta ferðum eða bíða Innlent „Ég skil hvað hún á við, en þannig virkar rekstur ekki“ Innlent Þurftu að kyrrsetja flugvél vegna veggjalúsa Erlent Rannsaka dauðsfall í rússíbana í Six Flags Erlent Ákveðið álag sem maður sé undir án þess að fatta það Innlent Gull að leysa kókaín af hólmi Erlent Synjað um heimilisuppbót vegna sameiginlegrar þvottavélar og snyrtingar Innlent Segir kollega sína á þingi hafa framið húsbrot í fylleríisferð fyrir austan Innlent Undirmönnun hjúkrunarfræðinga tengist dánartíðni sjúklinga Innlent Úkraínsku skipi sökkt við strendur Búlgaríu Erlent Fleiri fréttir Fjöldi hafi sagt upp og fleiri íhugi stöðu sína „Maður undirbýr sig fyrir það versta“ Synjað um heimilisuppbót vegna sameiginlegrar þvottavélar og snyrtingar Vona að ágreiningur liti ekki þing ASÍ Háskólarnir verði betur tengdir með breyttri strætóleið Lögreglan biðlar til fólks að flýta ferðum eða bíða „Ég skil hvað hún á við, en þannig virkar rekstur ekki“ Ákveðið álag sem maður sé undir án þess að fatta það Undirmönnun hjúkrunarfræðinga tengist dánartíðni sjúklinga Sinntu útkalli þar sem grindverk hafði fokið fyrir akbraut Dómurinn segi ekki alla söguna Yfir sjötíu prósent óánægja með Ingu Sæland Leita enn að einum eftir alvarlega líkamsárás Höfuðpaur Reykholtsmálsins fær átta ára dóm Segir kollega sína á þingi hafa framið húsbrot í fylleríisferð fyrir austan Skipuð formaður Jafnréttissjóðs Dæmdur fyrir skattsvik vegna B Segir að þegar 13 þúsund skrifa undir verði stjórnvöld að hlusta Engin óbirt loforð eða leynilegt samkomulag Óveður í aðsigi: Líklegt að flug raskist Ekkert leynimakk í kjarasamningsgerð og óvenju djúp lægð er á leið til landsins Áminnti starfsmann spítalans fyrir að fletta upp sjúkraskrá konu Hlaut fyrstu verðlaun fyrir rannsókn í sjúkraþjálfun Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Segir Bjarna hafa valið klæki og ófrið við Eflingu Bein útsending: Árleg friðarráðstefna Höfða friðarseturs Steinunn kjörin næsti forseti Alþjóðasamtaka lækna Þrettán þúsund hafa skrifað undir Alls ekki á móti því að fólk hafi það gott Réðust á dreng og tóku af honum hlaupahjól Sjá meira