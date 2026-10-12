Steinunn kjörin næsti forseti Alþjóðasamtaka lækna

Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands, var um helgina kosin næsti forseti Alþjóðasamtaka lækna, World Medical Association (WMA), fyrir tímabilið 2027–2028. Steinunn greinir frá þessu á Facebook-síðu sinni en hún sótti aðalfund samtakanna í liðinni viku.
Í Facebook-færslu sinni segir hún að í ræðu sinni fyrir kjörið hafi hún lagt sérstaka áherslu á mennskuna, bæði í sambandi læknis og sjúklinga/fólks sem leitar sér heilbrigðisþjónustu og mennsku læknastéttarinnar sjálfrar.
„Það er sérlega mikilvægt að standa vörð um mannleg samskipti, samkennd og traust á tímum ofurhraðrar og nánast stjórnlausrar tækniþróunar, auk mikilla átaka og óvissu á alþjóðasviðinu. Mennskan verður alltaf hjartað í heilbrigðisþjónustu. Án hennar munu heilbrigðiskerfi heimsins eiga erfitt með að standast þær áskoranir sem fram undan eru,“ segir Steinunn.
Í færslu sinni fer hún einnig yfir sögu samtakanna og svo yfirlýsingu sem samþykkt var á fundinum um helgina en þau voru stofnuð í París árið 1947 í kjölfar síðari heimsstyrjaldarinnar, af læknum frá 27 löndum, þar á meðal Íslandi.
„Hlutverk samtakanna frá upphafi hefur verið að tryggja sjálfstæði læknastéttarinnar og að læknar veiti ávallt heilbrigðisþjónustu af bestu mögulegu gæðum og samkvæmt ítrustu siðareglum stéttarinnar. Í dag eiga læknafélög frá 115 löndum aðild að samtökunum, en saman eru þau fulltrúar 10 milljón lækna um heim allan,“ segir Steinunn.
Hún segir jafnframt að á fundinum hafi verið samþykkt tímamótayfirlýsing um hlutleysi heilbrigðisþjónustu, Declaration of Rotterdam on Medical Neutrality, og að Jón Snædal, öldrunarlæknir og fyrrverandi forseti WMA (2007–2008), hafi verið lykilmaður í vinnunni að yfirlýsingunni.
„Yfirlýsingin á brýnt erindi við samtímann. Þar er meðal annars krafist þess að alþjóðalög séu virt, að heilbrigðisstarfsfólki sem er í haldi eingöngu fyrir að sinna störfum sínum verði skilyrðislaust sleppt og að árásir á heilbrigðisþjónustu verði rannsakaðar af óháðum aðilum. Þá er lagt til að Sameinuðu þjóðirnar skipi sérstakan talsmann til verndar heilbrigðisþjónustu í vopnuðum átökum. Einnig er lögð rík áhersla á að læknafélög tali skýrt gegn brotum á hlutleysi heilbrigðisþjónustu, jafnvel þegar stjórnvöld í þeirra eigin löndum eiga í hlut,“ segir Steinunn að lokum.