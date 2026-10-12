Dómurinn segi ekki alla söguna

Sverrir Einar Eiríksson, skemmtistaða- og áfengisverslunareigandi, segir mikilvægt að ábyrgð á beitingu opinbers valds sé tekin alvarlega en hann var í dag dæmdur í tveggja ára fangelsi fyrir meiriháttar skattalagabrot, meðal annars í rekstri skemmtistaðarins B í Bankastræti. Þá telur hann aðgerðir tiltekinna starfsmanna lögreglu og Skattsins hafa valdið sér og fyrirtækjunum sínum verulegu tjóni.
„Ég tel að aðgerðir yfirvalda hafi lamað rekstur þeirra fyrirtækja sem um ræðir. Nú er mér gert að sæta þungum viðurlögum vegna vanskila sem ég tel að þessar sömu aðgerðir hafi haft bein áhrif á,“ svona hefst færsla sem hann birti á Facebook-síðu sinni. Það sé að hans mati kjarni málsins.
Líkt og fyrr segir var Sverrir í dag dæmdur í tveggja ára fangelsi fyrir meiriháttar skattalagabrot en hann þarf að afplána þrjá mánuði af fangelsisrefsingunni og greiða meira en hundrað milljónir í sekt. Hann hefur áður hlotið dóm fyrir skattsvik en árið 2022 hlaut hann tíu mánaða skilorðsbundinn fangelsisdóm fyrir að skila ekki opinberum gjöldum af rekstri þriggja einkahlutafélaga.
Í færslunni segir Sverrir aðgerðir tiltekinna starfsmanna lögreglu og Skattsins hafa valdið sér og fyrirtækjunum verulegu tjóni, skert tekjuöflun þeirra og haft afgerandi áhrif á möguleika félaganna til að standa skil á vörslusköttum sem hafi komið til greiðslu í kjölfarið.
„Í dóminum er fjallað um þessa atburðarás, en að mínu mati eru ekki öll kurl komin til grafar. Ég tel aðgerðirnar ekki standast skoðun og að afleiðingar þeirra hafi ekki fengið nægilegt vægi við ákvörðun viðurlaga,“ skrifar hann og bætir við „ég kvartaði yfir aðgerðunum meðan þær voru að eiga sér stað. Þetta er ekki eftiráskýring sem varð til eftir dóminn.“
Hann óski áfram eftir því að aðgerðirnar verði rannsakaðar og upplýst hver tók ákvarðanirnar, á hvaða forsendum og hvaða áhrif þær höfðu á reksturinn.
„Ég bendi jafnframt á málavaxtalýsingu dómsins og þá vörn sem þar er rakin,“ skrifar hann í færslunni. Ábyrgð á skattskilum sé tekin alvarlega. Ábyrgð á beitingu opinbers valds verði líka að taka alvarlega.
Færsluna má sjá hér fyrir neðan í heild sinni.
Sverrir Einar hefur meðal annars rekið Nýju vínbúðina, netverslun með áfengi. Þá hefur hann komið nálægt viðskiptum með gull, rekið starfsmannaleigu og veitinga- og gistihús.