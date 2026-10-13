Lægðin hefur alla burði til að verða söguleg Telma Tómasson skrifar 13. október 2026 11:47 Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. Vísir Lægðin sem fer yfir landið á morgun hefur alla burði til þess að verða söguleg, að mati veðurfræðings. Icelandair hefur boðið farþegum í innanlandsflugi að breyta bókunum sínum. Líkur eru á rafmagnstruflunum á Vestfjörðum en áhrifin verða ekki mikil á höfuðborgarsvæðinu ef spá gengur eftir. Farið verður ítarlega yfir veðurhvellinn sem von er á, á morgun í hádegisfréttum Bylgjunnar. Bændur á Norðurlandi vestra eru nú í óðaönn að undirbúa tilfærslu á skepnum af túnum og koma þeim í skjól eða á hús, áður en vonskuveður skellur á, á morgun. Á hrossaræktarbúinu Bessastöðum við Hrútafjörð eru undirbúningur hafinn fyrir veðurhvellinn. Rætt verður við Jóhann Magnússon, sem var að færa til hesta sína þegar fréttastofan náði tali af honum. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 13. október 2026 Þá verður rætt við Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra, sem viðurkennir að hafa gert mistök við skipun fólks í Jafnréttisráð. Sjóðurinn var skipaður þremur konum sem hafi verið mistök að hennar mati. Einnig verður rætt við atvinnuvegaráðherra segir að ekki hafi verið skoðað að stöðva eða setja hömlur á uppbyggingu sjókvíaeldis á Seyðisfirði. Hún fundar með fulltrúum náttúruverndarsamtaka á morgun. Þá hugum við að ófriði fyrir botni Miðjarðarhafs, en þar er Air Atlanta með umfangsmikla starfsemi. Í hádegisfréttum segir framkvæmdastjóri félagsins að Air Atlanta hafi dregið gríðarlega úr umsvifum sínum í Sádíu-Arabíu undanfarna mánuði vegna ástandsins á svæðinu. Hann segir félagið fylgjast grannt með stöðunni í landinu eftir mannskæðar eldflaugaárásir Húta sem beinst hafa gegn flugvöllum í landinu. Þetta og fleira í hádegisfréttum á Bylgjunni á slaginu tólf. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Lögreglan biðlar til fólks að flýta ferðum eða bíða Innlent Viðurkennir mistök við skipan Jafnréttissjóðs Innlent „Ég skil hvað hún á við, en þannig virkar rekstur ekki“ Innlent Þurftu að kyrrsetja flugvél vegna veggjalúsa Erlent Rannsaka dauðsfall í rússíbana í Six Flags Erlent Fjöldi hafi sagt upp og fleiri íhugi stöðu sína Innlent „Maður undirbýr sig fyrir það versta“ Innlent Gull að leysa kókaín af hólmi Erlent Ákveðið álag sem maður sé undir án þess að fatta það Innlent Synjað um heimilisuppbót vegna sameiginlegrar þvottavélar og snyrtingar Innlent Fleiri fréttir Mögulegar rafmagnstruflanir í stórhríðinni Lægðin hefur alla burði til að verða söguleg Viðurkennir mistök við skipan Jafnréttissjóðs Fjöldi hafi sagt upp og fleiri íhugi stöðu sína „Maður undirbýr sig fyrir það versta“ Synjað um heimilisuppbót vegna sameiginlegrar þvottavélar og snyrtingar Vona að ágreiningur liti ekki þing ASÍ Háskólarnir verði betur tengdir með breyttri strætóleið Lögreglan biðlar til fólks að flýta ferðum eða bíða „Ég skil hvað hún á við, en þannig virkar rekstur ekki“ Ákveðið álag sem maður sé undir án þess að fatta það Undirmönnun hjúkrunarfræðinga tengist dánartíðni sjúklinga Sinntu útkalli þar sem grindverk hafði fokið fyrir akbraut Dómurinn segi ekki alla söguna Yfir sjötíu prósent óánægja með Ingu Sæland Leita enn að einum eftir alvarlega líkamsárás Höfuðpaur Reykholtsmálsins fær átta ára dóm Segir kollega sína á þingi hafa framið húsbrot í fylleríisferð fyrir austan Skipuð formaður Jafnréttissjóðs Dæmdur fyrir skattsvik vegna B Segir að þegar 13 þúsund skrifa undir verði stjórnvöld að hlusta Engin óbirt loforð eða leynilegt samkomulag Óveður í aðsigi: Líklegt að flug raskist Ekkert leynimakk í kjarasamningsgerð og óvenju djúp lægð er á leið til landsins Áminnti starfsmann spítalans fyrir að fletta upp sjúkraskrá konu Hlaut fyrstu verðlaun fyrir rannsókn í sjúkraþjálfun Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Segir Bjarna hafa valið klæki og ófrið við Eflingu Bein útsending: Árleg friðarráðstefna Höfða friðarseturs Steinunn kjörin næsti forseti Alþjóðasamtaka lækna Sjá meira