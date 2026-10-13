Innlent

Lægðin hefur alla burði til að verða sögu­leg

Telma Tómasson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. Vísir

Lægðin sem fer yfir landið á morgun hefur alla burði til þess að verða söguleg, að mati veðurfræðings. Icelandair hefur boðið farþegum í innanlandsflugi að breyta bókunum sínum. Líkur eru á rafmagnstruflunum á Vestfjörðum en áhrifin verða ekki mikil á höfuðborgarsvæðinu ef spá gengur eftir. Farið verður ítarlega yfir veðurhvellinn sem von er á, á morgun í hádegisfréttum Bylgjunnar.

Bændur á Norðurlandi vestra eru nú í óðaönn að undirbúa tilfærslu á skepnum af túnum og koma þeim í skjól eða á hús, áður en vonskuveður skellur á, á morgun. Á hrossaræktarbúinu Bessastöðum við Hrútafjörð eru undirbúningur hafinn fyrir veðurhvellinn. Rætt verður við Jóhann Magnússon, sem var að færa til hesta sína þegar fréttastofan náði tali af honum.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 13. október 2026

Þá verður rætt við Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra, sem viðurkennir að hafa gert mistök við skipun fólks í Jafnréttisráð. Sjóðurinn var skipaður þremur konum sem hafi verið mistök að hennar mati.

Einnig verður rætt við atvinnuvegaráðherra segir að ekki hafi verið skoðað að stöðva eða setja hömlur á uppbyggingu sjókvíaeldis á Seyðisfirði. Hún fundar með fulltrúum náttúruverndarsamtaka á morgun.

Þá hugum við að ófriði fyrir botni Miðjarðarhafs, en þar er Air Atlanta með umfangsmikla starfsemi. Í hádegisfréttum segir framkvæmdastjóri félagsins að Air Atlanta hafi dregið gríðarlega úr umsvifum sínum í Sádíu-Arabíu undanfarna mánuði vegna ástandsins á svæðinu. Hann segir félagið fylgjast grannt með stöðunni í landinu eftir mannskæðar eldflaugaárásir Húta sem beinst hafa gegn flugvöllum í landinu.

Þetta og fleira í hádegisfréttum á Bylgjunni á slaginu tólf. 

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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