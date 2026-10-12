Innlent

Skipuð for­maður Jafn­réttis­sjóðs

Atli Ísleifsson skrifar
Jarþrúður Ásmundsdóttir.
Jarþrúður Ásmundsdóttir. Stjr

Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra hefur skipað Jarþrúði Ásmundsdóttur sem formann Jafnréttissjóðs Íslands.

Þetta kemur fram á vef ráðuneytisins. Þar segir að Jafnréttissjóður veiti styrki til verkefna sem stuðli eigi að jafnrétti kynjanna í íslensku samfélagi og á alþjóðavísu. Sjóðurinn úthluti styrkjum annað hvert ár og sé næsta úthlutun í júní á næsta ári.

„Jarþrúður er viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands og með MBA gráðu frá Háskólanum í Reykjavík. Hún hefur víðtæka reynslu af stjórnsýslu- og jafnréttismálum og gegnt fjölbreyttum stjórnunar- og sérfræðistörfum, meðal annars innan stuðningsumhverfis nýsköpunar á Íslandi og í fjármálageiranum.

Í stjórn sjóðsins sitja auk Jarþrúðar: Rannveig S. Sigurvinsdóttir, dósent við sálfræðideild Háskólans í Reykjavík og Martha Lilja Olsen, framkvæmdastjóri Jafnréttisstofu. Varamenn eru Bjarni Þór Pétursson, verkefnastjóri hjá Vinnumálastofnun, Stefan C. Hardonk, prófessor við félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild Háskóla Íslands og Tryggvi Hallgrímsson, sérfræðingur hjá Jafnréttisstofu,“ segir í tilkynningunni. 

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