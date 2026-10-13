Á fimmtudag breytist leið 8 hjá Strætó, háskólaleiðinni. Vagninum verður þá ekið í gegnum miðbæinn, fram hjá Háskóla Íslands og svo að Háskólanum í Reykjavík.
Leið 8 mun samkvæmt tilkynningu framvegis hafa viðkomu við Háskóla Íslands, Lækjartorg og Skúlagötu auk Háskólans í Reykjavík og Gömlu Hringbrautar líkt og áður.
Í tilkynningu frá Almenningssamgöngum höfuðborgarsvæðisins kemur fram að með breytingunum verði háskólabyggingar í Vatnsmýri og vinnustaðir þar betur tengdir hver öðrum og miðbænum.
„Breytingin auðveldar m.a. nemendum og starfsfólki að skipta milli vagna og fjölgar skiptimöguleikum verulega auk þess sem hún bætir samgöngur milli háskólanna tveggja og stórra vinnustaða sem finna má á svæðinu. Leið 8 gengur á 10 mínútna fresti á morgnana og síðdegis á virkum dögum þegar umferð er mest,“ segir í tilkynningunni.
Þar kemur einnig fram að viðbótin við leið 8 sé leið að breyttu leiðakerfi vegna innviðaframkvæmda við Fossvogsbrú og á Nauthólsvegi. Þegar Fossvogsbrú verði tekin í gagnið árið 2028 sé fyrirhugað að leið 8 aðlagi sig að fyrirhugaðri Borgarlínuleið og aki um Skúlagötu að háskólunum tveimur, eftir Fossvogsbrú og að Hamraborg áður en hún fer um Kópavog.