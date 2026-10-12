Áminnti starfsmann spítalans fyrir að fletta upp sjúkraskrá konu Kjartan Kjartansson skrifar 12. október 2026 11:00 Kona sem starfar á Landspítalanum fletti upp í sjúkraskrá konu níu sinnum frá 2021 til 2024. Hún gat ekki sýnt fram á að hún hefði átt lögmætt erindi í skrána. Vísir/Vilhelm Persónuvernd áminnti starfsmann Landspítalans fyrir að fletta ítrekað upp sjúkraskrá konu án tilefnis. Eftirlitsnefnd sjúkraskráa taldi starfsmanninn hafa brotið persónuverndarlög og lög um ríkisstarfsmenn. Starfsmaðurinn, sem er kona, fletti sjúkraskrá konunnar upp níu sinnum á rúmlega tveggja og hálfs árs tímabili frá 2021 til 2024. Hún gat ekki sýnt fram á að hún hefði átt lögmætt erindi í sjúkraskrá konunnar. Í kvörtun kom fram að starfsmaðurinn hefði aldrei komið að meðferð konunnar. Eftirlitsnefnd um rafræna sjúkraskrá á Landspítala taldi starfsmanninn hafa brotið lög um sjúkraskrár og um réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna. Tilkynnti nefndin framferði starfsmannsins til embættis landlæknis og Persónuverndar, að því er kemur fram í úrskurði Persónuverndar í málinu. Starfsmaðurinn svaraði ekki boði Persónuverndar um að hann tjáði sig við meðferð kvörtunarinnar og skilaði ekki upplýsingum sem stofnunin óskaði eftir. Persónuvernd féllst á sjónarmið Landspítalans um að starfsmaðurinn bæri sjálfur ábyrgð á uppflettingunum vegna þess að hann hefði farið út fyrir aðgangsheimildir sínar í starfi. Niðurstaða Persónuverndar var að uppflettingar starfsmannsins í sjúkraskránum samrýmdust ekki persónuverndarlögum. Starfsmaðurinn var áminntur en stofnunin taldi ekki ástæðu til þess að beita hann stjórnvaldssektum. Landspítalinn Persónuvernd Mest lesið Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Innlent Alls ekki á móti því að fólk hafi það gott Innlent Hóta að stöðva vopnakaup fyrir Úkraínu Erlent Skaut konu sína, börn og barnabörn Erlent Vonast til að leysa ráðgátuna um hvarf Ameliu Earhart Erlent Akranes og Akureyri dæmi þar sem hættan sé raunveruleg Innlent Segir Bjarna hafa valið klæki og ófrið við Eflingu Innlent Réðust á dreng og tóku af honum hlaupahjól Innlent Tígrisdýrið verður ekki aflífað Erlent Ísland Bandaríkjanna komið í kennslubækur Lífið Fleiri fréttir Ekkert leynimakk í kjarasamningsgerð og óvenju djúp lægð er á leið til landsins Áminnti starfsmann spítalans fyrir að fletta upp sjúkraskrá konu Hlaut fyrstu verðlaun fyrir rannsókn í sjúkraþjálfun Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Segir Bjarna hafa valið klæki og ófrið við Eflingu Bein útsending: Árleg friðarráðstefna Höfða friðarseturs Steinunn kjörin næsti forseti Alþjóðasamtaka lækna Þrettán þúsund hafa skrifað undir Alls ekki á móti því að fólk hafi það gott Réðust á dreng og tóku af honum hlaupahjól Myndir frá Austurvelli: „Fokkið ykkur úr firðinum“ Nýr meirihluti í Suðurnesjabæ „Við erum ekkert að biðja um einhverja sérmeðferð“ Brotist inn í tvö fyrirtæki Akranes og Akureyri dæmi þar sem hættan sé raunveruleg Of snemmt að segja til um hvernig eldurinn kom upp Hafi verið beggja vegna borðsins „Þetta var algjörlega magnað“ Rispur á bílum út um allan bæ og tjón upp á hundruð þúsunda Bein útsending: Niðurstöður Samtalsins kynntar Uppbyggilegra samtal en í athugasemdum „Sólveig Anna virðist vera með mig algjörlega á heilanum“ Mótmæla sjókvíaeldi í tveimur landshlutum „Ég hef áhyggjur af Alþýðusambandinu“ Spenna fyrir þingi ASÍ og framlög til sjóvarna ekki næg Halla Gunnars svarar fyrir sig á Sprengisandi Braust inn með hníf í annarri og hamar hinni Telur núna sannað að fundin sé hin rétta Brattahlíð Eiríks rauða Kalla eftir aðgerðum ekki yfirlýsingum Vill auka aðgengi að verkjalyfjum Sjá meira