Synjað um heimilisuppbót vegna sameiginlegrar þvottavélar og snyrtingar Birgir Olgeirsson skrifar 13. október 2026 10:31 Konu sem bjó ein í hjólhýsi á Sævarhöfða var synjað um heimilisuppbót vegna ókeypis aðgangs að sameiginlegri þvottavél og snyrtingu. Umboðsmaður Alþingis gerði ekki athugasemd við synjunina. Vísir/Anton Brink Konu sem bjó ein í hjólhýsi á Sævarhöfða var synjað um heimilisuppbót vegna ókeypis aðgangs að sameiginlegri þvottavél og snyrtingu. Eigið salerni og eldunaraðstaða í hjólhýsinu breyttu ekki niðurstöðunni. Umboðsmaður Alþingis hefur lokið athugun á kvörtun hennar án athugasemda við synjunina. Heimilisuppbót er viðbót við lífeyrisgreiðslur fyrir fólk sem er eitt um heimilisrekstur. Rétturinn ræðst einnig af því hvort viðkomandi hafi fjárhagslegt hagræði af því að deila húsnæðisaðstöðu eða fæðiskostnaði með öðrum. TR taldi konuna njóta slíks hagræðis. Hún bjó endurgjaldslaust í hjólhýsi sonar síns og samkvæmt upplýsingum Reykjavíkurborgar greiddu íbúar svæðisins fyrir rafmagn samkvæmt mæli en ekki fyrir aðstöðuna að öðru leyti. Benti á þvottahús í fjölbýli Konan mótmælti því að aðgangur að sameiginlegri aðstöðu útilokaði uppbótina. Félagsráðgjafi hafði staðfest að hún byggi ein og væri ein um heimilisreksturinn. Hún benti á að sameiginleg þvottahús væru í fjölmörgum fjölbýlishúsum án þess að hún kannaðist við að þau girtu fyrir heimilisuppbót. TR hefði horft til þess eins að aðstaðan stæði henni til boða í stað þess að meta raunverulegan fjárhag hennar og heimilishald. Framfærsluvandi hefði einmitt orðið til þess að hún byggi í hjólhýsi fremur en á húsnæðismarkaði. Bágbornar aðstæður dugðu ekki Í bréfi umboðsmanns eru einnig raktar skýringar úrskurðarnefndar velferðarmála vegna sambærilegrar kvörtunar annars hjólhýsabúa. Nefndin viðurkenndi bágbornar aðstæður á Sævarhöfða en taldi ókeypis aðgang að snyrtingu og þvottavél engu að síður fela í sér fjárhagslegt hagræði. Umboðsmaður afmarkaði athugun sína við það hvort synjunin samræmdist lögum. Hann taldi sameiginlegu aðstöðuna fela í sér slíkt hagræði, þótt konan hefði eigið salerni og eldunaraðstöðu. Konan sótti um í september 2024, TR synjaði í desember og úrskurðarnefnd staðfesti synjunina í apríl 2025. Umboðsmaður lauk kvörtuninni 28. september síðastliðinn og bréfið var birt 8. október. Synjunin stendur því óbreytt eftir afgreiðslu hans. Hjólhýsabyggð í Reykjavík Umboðsmaður Alþingis Rekstur hins opinbera Mest lesið Lögreglan biðlar til fólks að flýta ferðum eða bíða Innlent „Ég skil hvað hún á við, en þannig virkar rekstur ekki“ Innlent Þurftu að kyrrsetja flugvél vegna veggjalúsa Erlent Rannsaka dauðsfall í rússíbana í Six Flags Erlent Ákveðið álag sem maður sé undir án þess að fatta það Innlent Gull að leysa kókaín af hólmi Erlent Synjað um heimilisuppbót vegna sameiginlegrar þvottavélar og snyrtingar Innlent Segir kollega sína á þingi hafa framið húsbrot í fylleríisferð fyrir austan Innlent Undirmönnun hjúkrunarfræðinga tengist dánartíðni sjúklinga Innlent Úkraínsku skipi sökkt við strendur Búlgaríu Erlent Fleiri fréttir Fjöldi hafi sagt upp og fleiri íhugi stöðu sína „Maður undirbýr sig fyrir það versta“ Synjað um heimilisuppbót vegna sameiginlegrar þvottavélar og snyrtingar Vona að ágreiningur liti ekki þing ASÍ Háskólarnir verði betur tengdir með breyttri strætóleið Lögreglan biðlar til fólks að flýta ferðum eða bíða „Ég skil hvað hún á við, en þannig virkar rekstur ekki“ Ákveðið álag sem maður sé undir án þess að fatta það Undirmönnun hjúkrunarfræðinga tengist dánartíðni sjúklinga Sinntu útkalli þar sem grindverk hafði fokið fyrir akbraut Dómurinn segi ekki alla söguna Yfir sjötíu prósent óánægja með Ingu Sæland Leita enn að einum eftir alvarlega líkamsárás Höfuðpaur Reykholtsmálsins fær átta ára dóm Segir kollega sína á þingi hafa framið húsbrot í fylleríisferð fyrir austan Skipuð formaður Jafnréttissjóðs Dæmdur fyrir skattsvik vegna B Segir að þegar 13 þúsund skrifa undir verði stjórnvöld að hlusta Engin óbirt loforð eða leynilegt samkomulag Óveður í aðsigi: Líklegt að flug raskist Ekkert leynimakk í kjarasamningsgerð og óvenju djúp lægð er á leið til landsins Áminnti starfsmann spítalans fyrir að fletta upp sjúkraskrá konu Hlaut fyrstu verðlaun fyrir rannsókn í sjúkraþjálfun Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Segir Bjarna hafa valið klæki og ófrið við Eflingu Bein útsending: Árleg friðarráðstefna Höfða friðarseturs Steinunn kjörin næsti forseti Alþjóðasamtaka lækna Þrettán þúsund hafa skrifað undir Alls ekki á móti því að fólk hafi það gott Réðust á dreng og tóku af honum hlaupahjól Sjá meira