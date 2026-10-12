Segir að þegar 13 þúsund skrifa undir verði stjórnvöld að hlusta Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 12. október 2026 13:52 Umhverfisráðherra tók á móti undirskriftum í dag. vísir/anton „Þegar 13 þúsund manns skrifa undir svona áskorun þá verða stjórnvöld auðvitað að hlusta.“ Þetta sagði umhverfisráðherra eftir fund með andstæðingum sjókvíaeldis á Seyðisfirði. Þeir segjast vona að það verði forgangsmál stjórnvalda að koma í veg fyrir að sjókvíaeldið verði að veruleika. „Hann var góður, eða að minnsta kosti ekki slæmur,“ sagði Katrín Oddsdóttir lögmaður um fund sem náttúruverndarsinnar sátu með Jóhanni Páli Jóhannssyni umhverfisráðherra. Þar tók ráðherra á móti undirskriftarlista um verndun Seyðisfjarðar. Þau hafi fengið þá tilfinningu að stjórnvöld séu að kynna sér málið. „Og það séu einhverjar vonir til þess að þau ætli að reyna að koma einhvers konar faglegum böndum á stöðuna sem málið er í. Við hljótum að vona að það sé algjört forgangsmál hjá stjórnvöldum að koma í veg fyrir að þetta sjókvíaeldi verði að veruleika og koma til móts við allar þær stóru brotalamir sem eru á þessum leyfisveitingaferlum.“ Byggingarleyfi hafi ekki verið gefið út í málinu. „Til þess að það geti verið gefið út þarf að rannsaka með hlutlausum hætti hættuna á slysasleppingum sem geta orðið vegna ofanflóða. Þetta er eitt af því stóra sem hefur ekki verið gert. Og ég vona að þau séu að fara að gyrða sig í brók og gera eitthvað í þessu,“ sagði Katrín. Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, formaður VÁ - verndun fjarðar, segir að ekkert hafi beinlínis verið sagt á fundinum sem gefi þeim von. Farið hafi verið vítt og breitt um sviðið. Beri að taka tillit til íbúa Aðspurður hvort meirihluti Seyðfirðinga sé á móti eldinu segir Magnús Guðmundsson, stjórnarmaður í félaginu Vá, að skoðanakannanir sem framkvæmdar hafi verið staðfesti að meirihluti Seyðfirðinga sé á móti framkvæmdinni. „Og við lögðum áherslu á að í lögum um umhverfismat þá beri leyfisveitingum að taka tillit til íbúa og hugsana þeirra.“ „Við fórum vel yfir þær þversagnir og það ranga vinnulag sem hefur verið viðhaft í ofanflóðamötum og ekki síst hvernig takmörkuð ofanflóðamöt sem hafa verið gerð eru notuð á rangan hátt til að ná því í gegn að þetta sjókvíaeldi geti staðist í Seyðisfirði, það er bara byggt á fölskum forsendum,“ sagði Magnús. Sundrandi fyrir samfélagið Benedikta segir að skiptar skoðanir séu á málinu á Seyðisfirði. „Það er mjög erfitt að hafa svona mál yfir samfélaginu í svona langan tíma, það er sundrandi. Og það er mikilvægt fyrir stjórnmálamenn og ríkisstjórnina að stuðla að sátt og við hefðum fyrir löngu þurft að fá sátt í þetta mál.“ Varðandi atvinnu á svæðinu segir Katrín Oddsdóttir að hægt sé að breyta lögum um fiskeldi þannig að Seyðisfjörður sé settur með tilteknum verndarsvæðum þar. „Þau eru komin á aðra vegferð eftir því sem ég best skil, að reyna að búa til græn og sjálfbær störf og halda bænum í því formi sem hann er, sem er bær sem tekur ekki á móti mengandi stóriðju í einhverri örvæntingu til að skapa örfá störf.“ Umhverfisráðherra segir fundinn hafa verið góðan. „Ég hef áður hitt þennan hóp og farið yfir þessi mál. Það er auðvitað sjálfsagt mál að taka við þessum undirskriftum. Þegar 13 þúsund manns skrifa undir svona áskorun þá verða stjórnvöld auðvitað að hlusta.“ Fer með undirskriftirnar fyrir ríkisstjórn Hann mun fara með undirskriftirnar á ríkisstjórnarfund á morgun og ræða málin þar í stærra samhengi. Aðspurður hvort einhverjar lausnir hafi verið lagðar á borðið segir Jóhann að ýmsir angar þessa máls hafi verið ræddir. „Einn angi sem heyrir undir mig sem ráðherra er ofanflóðaþátturinn, hættumat vegna ofanflóða þegar kemur að atvinnustarfsemi og þá meðal annars sjókvíaeldi. Ég fór með þeim yfir ákveðna vinnu sem við settum af stað í apríl í fyrra vegna ábendinga sem höfðu borist frá Skipulagsstofnun í tíð síðustu ríkisstjórnar en ekkert hafði verið gert með.“ Áttu von á að af þessu eldi verði? „Ég skal ekki segja. Nú er búið að gefa út þessi leyfi. Þau eru gefin út samkvæmt gildandi lögum og reglum. Ég hef engar lagaheimildir til að afturkalla þau eða neitt slíkt en ég geri ráð fyrir að þetta fari sína leið. Mér finnst nú ekki ósennilegt að þessi leyfi verði kærð til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála.“ „Ég ber bara virðingu fyrir baráttu fólks og almennt tel ég heppilegast þegar verið er að fara í stórframkvæmdir af einhverju tagi að það sé sátt um þær í nærsamfélaginu. Og það hefur verið rauður þráður í mínum störfum, t.d. þegar kemur að vindorku- og virkjanaframkvæmdum, að það sé ekki verið að æða áfram í einhverjum æðibunugangi í blóra við vilja íbúa og sveitarfélaga á viðkomandi svæði. Það gildir um sjókvíaeldi líkt og annað að við viljum hafa það þar sem er sátt um það.“ Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Sjókvíaeldi Umhverfismál Múlaþing Mest lesið Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Innlent Óveður í aðsigi: Líklegt að flug raskist Innlent Alls ekki á móti því að fólk hafi það gott Innlent Skaut konu sína, börn og barnabörn Erlent Hóta að stöðva vopnakaup fyrir Úkraínu Erlent Appelsínugular og gular viðvaranir gefnar út Veður Segir Bjarna hafa valið klæki og ófrið við Eflingu Innlent Akranes og Akureyri dæmi þar sem hættan sé raunveruleg Innlent Vonast til að leysa ráðgátuna um hvarf Ameliu Earhart Erlent Áminnti starfsmann spítalans fyrir að fletta upp sjúkraskrá konu Innlent Fleiri fréttir Dæmdur fyrir skattsvik vegna B Segir að þegar 13 þúsund skrifa undir verði stjórnvöld að hlusta Engin óbirt loforð eða leynilegt samkomulag Óveður í aðsigi: Líklegt að flug raskist Ekkert leynimakk í kjarasamningsgerð og óvenju djúp lægð er á leið til landsins Áminnti starfsmann spítalans fyrir að fletta upp sjúkraskrá konu Hlaut fyrstu verðlaun fyrir rannsókn í sjúkraþjálfun Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Segir Bjarna hafa valið klæki og ófrið við Eflingu Bein útsending: Árleg friðarráðstefna Höfða friðarseturs Steinunn kjörin næsti forseti Alþjóðasamtaka lækna Þrettán þúsund hafa skrifað undir Alls ekki á móti því að fólk hafi það gott Réðust á dreng og tóku af honum hlaupahjól Myndir frá Austurvelli: „Fokkið ykkur úr firðinum“ Nýr meirihluti í Suðurnesjabæ „Við erum ekkert að biðja um einhverja sérmeðferð“ Brotist inn í tvö fyrirtæki Akranes og Akureyri dæmi þar sem hættan sé raunveruleg Of snemmt að segja til um hvernig eldurinn kom upp Hafi verið beggja vegna borðsins „Þetta var algjörlega magnað“ Rispur á bílum út um allan bæ og tjón upp á hundruð þúsunda Bein útsending: Niðurstöður Samtalsins kynntar Uppbyggilegra samtal en í athugasemdum „Sólveig Anna virðist vera með mig algjörlega á heilanum“ Mótmæla sjókvíaeldi í tveimur landshlutum „Ég hef áhyggjur af Alþýðusambandinu“ Spenna fyrir þingi ASÍ og framlög til sjóvarna ekki næg Halla Gunnars svarar fyrir sig á Sprengisandi Sjá meira