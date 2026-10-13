Mögulegar rafmagnstruflanir í stórhríðinni Sunna Sæmundsdóttir skrifar 13. október 2026 12:00 Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, segir að búast megi við samgöngu- og jafnvel rafmagnstruflunum á Vestfjörðum þar sem stórhríð er spáð á morgun. vísir/samsett Lægðin sem fer yfir landið á morgun hefur alla burði til þess að verða söguleg, að mati veðurfræðings. Icelandair hefur boðið farþegum í innanlandsflugi að breyta bókunum sínum. Líkur eru á rafmagnstruflunum á Vestfjörðum en áhrifin verða ekki mikil á höfuðborgarsvæðinu ef spá gengur eftir. Gular viðvaranir taka gildi klukkan sex í fyrramálið á Suðurlandi þegar lægðin kemur upp að landinu. „Þá kemur til með að hvessa verulega með suðurströndinni. Þetta er svona Vestmannaeyjaveður snemma í fyrramálið,“ segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur og bætir við að það muni einnig hvessa á höfuðborgarsvæðinu en þó ekki tiltakanlega. „Síðan fara skilin norður yfir og það rignir frá þeim um land allt af dálítilli ákefð fyrri part dagsins. Síðan er að sjá sem veður versni verulega á Vestfjörðum og utanverðu Snæfellsnesi.“ Appelsínugul viðvörun vegna stórhríðar tekur gildi síðdegis á Vestfjörðum og svo á Norðurlandi vestra þegar líður á kvöldið. Einar segir líkur á samgöngutruflunum á svæðinu. „Og jafnvel þannig veður að af því hljótist rafmagnstruflanir. Þetta er alveg þannig veður að fólk þarf að halda sig heima.“ Veðurviðvaranir sem verða í gildi á morgun, miðvikudag.Vísir/Veðurstofa Íslands Samkvæmt upplýsingum frá Icelandair hefur farþegum í innanlandsflugi verið boðið að færa bókanir sínar þar sem búist er við röskunum. Ekki hafa verið gerðar ráðstafanir í alþjóðaflugi og sem stendur er búist við að flugferðir frá Keflavík verði á áætlun. Björgunarsveitir eru þá í viðbragðsstöðu og vel er fylgst með spánni. Einar segir einnig fylgst með mögulegri hættu á sjávarflóðum. „Ekki þó á þessum þekktu og mestu flóðastöðum hér Suðvestanlands og á Eyrarbakka, Stokkseyri og í Sandgerði, heldur er það þá frekar austar og svo fyrir norðan.“ Mögulegt Íslandsmet Einar segir lægðina afar óvenjulega á þessum árstíma. „Við þekkjum svona djúpar lægðir yfir miðjan veturinn. Þær eru hins vegar miklu fátíðari á haustin og verða þá kannski til upp úr gömlum fellibyljum eða einhverju slíku. Það er ekkert þannig í gangi núna og það er verið að spá því að loftþrýstingur fari niður fyrir 940 hektópasköl hér sunnanlands um miðjan dag á morgun og það væri þá með því allra lægsta og jafnvel kannski það lægsta sem mælst hefur í mjög langri loftvogarmælisögu Íslands, það er að segja í október,“ segir Einar. Veður Samgöngumál Rafmagn Mest lesið Lögreglan biðlar til fólks að flýta ferðum eða bíða Innlent Viðurkennir mistök við skipan Jafnréttissjóðs Innlent „Ég skil hvað hún á við, en þannig virkar rekstur ekki“ Innlent Þurftu að kyrrsetja flugvél vegna veggjalúsa Erlent Rannsaka dauðsfall í rússíbana í Six Flags Erlent Fjöldi hafi sagt upp og fleiri íhugi stöðu sína Innlent „Maður undirbýr sig fyrir það versta“ Innlent Gull að leysa kókaín af hólmi Erlent Ákveðið álag sem maður sé undir án þess að fatta það Innlent Synjað um heimilisuppbót vegna sameiginlegrar þvottavélar og snyrtingar Innlent Fleiri fréttir Mögulegar rafmagnstruflanir í stórhríðinni Lægðin hefur alla burði til að verða söguleg Viðurkennir mistök við skipan Jafnréttissjóðs Fjöldi hafi sagt upp og fleiri íhugi stöðu sína „Maður undirbýr sig fyrir það versta“ Synjað um heimilisuppbót vegna sameiginlegrar þvottavélar og snyrtingar Vona að ágreiningur liti ekki þing ASÍ Háskólarnir verði betur tengdir með breyttri strætóleið Lögreglan biðlar til fólks að flýta ferðum eða bíða „Ég skil hvað hún á við, en þannig virkar rekstur ekki“ Ákveðið álag sem maður sé undir án þess að fatta það Undirmönnun hjúkrunarfræðinga tengist dánartíðni sjúklinga Sinntu útkalli þar sem grindverk hafði fokið fyrir akbraut Dómurinn segi ekki alla söguna Yfir sjötíu prósent óánægja með Ingu Sæland Leita enn að einum eftir alvarlega líkamsárás Höfuðpaur Reykholtsmálsins fær átta ára dóm Segir kollega sína á þingi hafa framið húsbrot í fylleríisferð fyrir austan Skipuð formaður Jafnréttissjóðs Dæmdur fyrir skattsvik vegna B Segir að þegar 13 þúsund skrifa undir verði stjórnvöld að hlusta Engin óbirt loforð eða leynilegt samkomulag Óveður í aðsigi: Líklegt að flug raskist Ekkert leynimakk í kjarasamningsgerð og óvenju djúp lægð er á leið til landsins Áminnti starfsmann spítalans fyrir að fletta upp sjúkraskrá konu Hlaut fyrstu verðlaun fyrir rannsókn í sjúkraþjálfun Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Segir Bjarna hafa valið klæki og ófrið við Eflingu Bein útsending: Árleg friðarráðstefna Höfða friðarseturs Steinunn kjörin næsti forseti Alþjóðasamtaka lækna Sjá meira